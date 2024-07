Ochráníte díky ní úrodu, aniž byste zahradu, přírodu a sebe samé zatížili cizorodými látkami. Mnohdy stačí využít pomocníky, kteří se v zahradě sami usídlí. A pokud to nestačí, k dostání jsou i přípravky šité na míru různým problémům.

Kdo nabízí pomoc zdarma?

Pestřenky

Zbarvením napodobují vosu, ve skutečnosti žihadlo nemají. Jsou menší a od vos je rozeznáte i podle letu – často se zastaví ve vzduchu jako vrtulník, pak střelhbitě pokračují. Dospělé pestřenky se živí pylem a nektarem. Přitom na rostliny kladou vajíčka, ze kterých se vylíhnou nelítostní dravci. Než vyrostou a promění se v dospělce, spořádají ohromné množství mšic a jim podobných. Jediná larva jich zlikviduje za svůj život stovky. Pestřenek u nás žije okolo sta druhů a přilákáte je na nektarodárné rostliny.

Pestřenky zbarvením napodobují vosu, nemají však žihadlo

Berušky

Slunéčko pozná každý, alespoň to sedmitečné. Ale rozpoznat i jeho vajíčka, larvy a kukly může být obtížnější. Byla by však ohromná škoda zničit je v domnění, že se jedná o zárodky nevítaného hmyzu. Ze žlutých oválných vajíček, která matka nalepí na spodní stranu listu, se vylíhnou dravé larvy. Od vylíhnutí do zakuklení může jediná spořádat tisíc mšic. Berušky kladou vajíčka záměrně tam, kde budou mít vylíhlé larvy co nejvíce potravy, tedy na mšicemi napadené rostliny.

Dospělá slunéčka kladou svá vajíčka záměrně tam, kde budou mít larvy po vylíhnutí nejvíce potravy

A v lovu pokračují i jako dospělé. Ovšem slunéčka se rozmnoží teprve poté, co úspěšně přečkají zimu. Proto je nezbytné poskytnout jim na zahradě zimní úkryt. Stačí v koutě ponechat kupku listí a klacků, trouchnivějící pařez či trochu stařiny. Nebo přichystat dřevěné krabičky vystlané mechem a senem, s půl centimetru širokou škvírou vespod, které ukryjete v listí pod stromy.

Dravé larvy slunéčka dokáží spořádat tisíce mšic

Někdy vzhledem mate i dospělá beruška, třeba když jí chybí tečky. Přesto se může jednat o slunéčko sedmitečné. Ostatní druhy jsou co do zbarvení ještě proměnlivější. Všechny však mají lesklé klenuté krovky. Většina z nich je dravá, vegetariánská slunéčka se živí rzemi a padlím, a to se hodí též. Velmi výkonným mšicožroutem je také slunéčko východní, které však jakožto invazní druh utlačuje naše původní berušky.

Škvoři

Někdy si mohou pochutnat i na ovoci, ale bílkovinám dávají rozhodně přednost. Nalákáte je například hliněným květináčem, který vyplníte senem nebo slámou. Otevřená strana směřuje dolů, výplň zajistěte pletivem nebo provázkem proti vypadávání. Úkryt zavěste do blízkosti napadených rostlin na tyčky či plot.

Ze starých květináčů vyrobte příbytek, který dle libosti přemisťujte do blízkosti napadených rostlin

Škvory, kteří se budou v domečku schovávat přes den a v noci se vydají na lov, můžete za světla snadno přemisťovat tam, kde je jich zapotřebí. Přes den by však květináč neměl být vystaven slunečnímu úpalu. Skvělým úkrytem je také hranička dřeva či klestí ve stínu stromů. Vajíčka však škvoři nekladou do denních úkrytů, ale spíše do kypré, mírně vlhké půdy.

Dalšími skvělými pomocníky jsou zlatoočky, drabčíci, střevlíci, dravé ploštice a řada dalších drobných obyvatelů živoucí zahrady.

Trochu větší pomocníci

Mistři biologické ochrany jsou hnízdící ptáci – vyvěste jim budky, vysaďte husté keře, nabídněte pítka a zajistěte pasti, jako jsou sudy na dešťovku. Stavy hrabošů, hryzů a potkanů mohou kontrolovat užovky a lasičky. Univerzálním pomocníkem je ježek a ropucha či skokan. Tito všichni ocení klidný, zarostlý kout v zahradě, kupu dřeva či kamení, na přezimování přístupný kompost a někteří i jezírko.

Hnízdící ptáci jsou mistři v biologické ochraně, ze zahrady je proto rozhodně nevyhánějte

Pomoc z laboratoře

S malými slimáky si poradí třebas ježek či ropucha. Přesto to nemusí stačit, neboť plzák španělský u nás není původní a macaté ještěrky, lovící ho na jihu, zde nežijí. Pomoci však mohou i hlístice tak malé, že je okem nespatříte. Na plzácích totiž parazitují. Aplikují se do půdy spolu se zálivkou, jsou obsaženy například v přípravku Nemaslug. Na chytrém principu parazitace či predace je založena i řada dalších chytrých přípravků, které pomohou chránit zdravou zahradu. Mnohé z nich využívají živočichy, některé však i přátelské bakterie a houby. Velký výběr naleznete například na stránkách tuzemských průkopníků pěstování bez chemie biocont.cz.

Více článků a zajímavostí nejen ze zahrady naleznete v červencovém vydání časopisu Receptář

Zdroj: časopis Receptář, biocont.cz