Už jste slyšeli o smartprobe? Tato technická libůstka umožňuje farmářům používat telefony ke zlepšování kvality půdy. Jak?

Americká společnost Terraform Tillage představila světu revoluční novinku – systém SmartProbe! Díky němu mohou farmáři na celém světě připojovat své chytré telefony k libovolné značce testeru zhutňování půdy (takzvanému penetrometru). Ten je obzvlášť důležitý, protože dokáže zjistit texturu, kvalitu, ale i míru vlhkosti v zemině. Farmáři tak mohou přeměřit svá políčka těsně před orbou. Díky tomu vědí, v jaké hloubce se nachází zhutnělá půda a co udělat, aby orba byla účinná.

Více o zhutnělé půdě vám řekne autor videa – Farm Bot. Vše najdete na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Detektor zhutnělé půdy

Zhutnělá půda je velkým nešvarem zemědělců. Většinou vzniká nedostatečným nebo špatným obděláváním políček. Problémem je také chybné použití těžké mechaniky. „Zhutnělá půda se vyznačuje tím, že je tvrdší, málo provzdušněná a nepropouští moc vody. To způsobuje, že kořeny plodin se nemůžou rozvíjet a přijímat dostatek výživy. Rostliny pak nerostou, nerodí a zemědělcům hrozí finanční kolaps,“ říká odborník. Proto novinka od Terraform Tillage je pro pěstitele plodin novou nadějí, jak mapovat kvalitu půdu a tím ovlivnit i budoucí úrodu.

Špatná a dobrá místa na pěstování

„Se SmartProbe mohou zemědělci mapovat celá svá políčka. „Tato funkce je důležitá hlavně v době, kdy se plánuje setba. Díky mapě zemědělec ví, ve které části políčka je půda kvalitní a úrodná… A ve které naopak potřebuje lepší provzdušnění, výživu a péči,“ vysvětluje odborník. Zajímavé je, že určitým detektorem zhutnělé půdy mohou být i rostlinky samotné. Alespoň podle vědců...

Rostliny a jejich „etylén“

Tým badatelů totiž přišel s tím, že některé druhy rostlin dokážou včas rozeznat zhutnělou půdu. Nepoužívají k tomu „mechanická čidla“ (něco na způsob hmatu), ale plynný hormon etylén. „Pokud rostlina zjistí, že půda je příliš tvrdá, zastaví se růst kořene do délky, ale podpoří se jeho zesílení ve špičce,“ říká odborník a jedním dechem vysvětluje, proč. „Buňky v kořenové špičce produkují etylén. V případě, že je půda prokypřená, plyn zmizí. V opačné situaci se etylén hromadí a kořen rostlin nadále tloustne.

Mutanti zatím vedou!

Testy prokázaly různou odolnost rostlin na zhutnělou půdu. Zatímco křížené rostliny se dokázaly s tvrdou a nepropustnou půdou nějak „popasovat“, geneticky „normální“ odrůdy volily spíše formu útěku. Jednoduše se snažily natáhnout kořeny co nejdál, aby dosáhly do míst, kde je půda měkčí a úrodnější. Na dalších výzkumech se zatím pracuje. Ale možná v budoucnu se objeví plodiny, které budou plodit nezávisle na kvalitě zeminy. Zatím je to ale ve hvězdách.

