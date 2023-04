Cibule a fazole: Proč je zkušení zahradníci nikdy nepěstují vedle sebe? Důležité

S rostlinami je to jako s lidmi. Některé se milují a některé zase nenávidí. Bohužel nepřátelství mezi cibulí a fazolemi nezlomí žádný zahradník. Proto je potřeba s tím počítat.

Cibule je všestranná zelenina, která se v kuchyni neztratí. Můžete ji používat pod maso, jako základ omáček, do pomazánek nebo čerstvě nasekanou třeba na chleba ve vajíčku. Málokterý uživatel téhle plodiny ale tuší, že existuje spousta druhů cibulí a každá je vhodná na něco jiného.

Třeba taková žlutá cibule se dá „upíchnout“ do teplé i studené kuchyně. Červená cibule je spíše královnou salátů. Jarní cibulka zlepší chuť míchaných vajíček. A bílá cibule? Ta hraje prim v mexických specialitách. Šalotka má sladkou chuť, bývá proto nejlepší opékaná nebo pod maso. A aby toho nebylo málo, je tu ještě jeden druh cibule – perlovka. Jde o křížence mezi cibulí a pórkem a protože ji nelze skladovat, musíte ji buďto okamžitě sníst, anebo naložit do slaného nálevu jako alternativu kyselých okurek.

Na videu se naučíte, jak si správně naplánovat záhon, abyste vedle sebe nepěstovali rostliny, které si vzájemně škodí:

Cibule miluje vzdušná místa

Dobrou zprávou je, že cibule není nějak náročná na pěstování. Pokud si ji chcete sami vypěstovat, není to problém. Zahradníci doporučují pěstovat cibuli ze semínek, protože je pak kvalitnější a lépe se „chytne“. Pokud nevíte, kam ji zasadit, tak určitě najděte světlé a slunné místo. Cibule miluje vzdušnou půdu s pořádnou dávkou živin. Aby byla co nejlehčí, můžete jí ještě prohodit štěrkem. A pak už se můžete pustit do sázení. Cibuli vysejte do řádků, které jsou od sebe vzdálené 25 – 30 cm. Rozestupy mezi semínky by měly být kolem 10 centimetrů.

Cibuli sázejte do řádků. Dbejte na rozestupy. Zdroj: Profimedia

Hnojivo ne, ale voda ano!

Než cibule pořádně vyklíčí, potřebuje hodně vody, proto určitě nezapomínejte na pravidelnou zálivku. Vaše zahradní konev (či hadice) by měla být v permanenci do poloviny července, pak už můžete zálivku snížit. Jakmile se totiž cibule na záhonu pořádně zabydlí, není zase tak náročný strávník. Jednu věc byste ale o ní měli vědět…

S kým se cibule (ne)snese

Cibule je choulostivá na sousedy! Pokud vedle ní zasadíte saláty nebo mrkev, určitě tím jen prospějete úrodě. Cibule totiž odpuzuje škodnou mušku pochmurnatku mrkvovou, která způsobuje červivost mrkve. Docela fajn přátelství naváže cibule i s okurkami, řepou, rajčaty nebo bylinkami jako je třeba saturejka. S kým je ale navždy „na kordy“ je fazole, hrách a celer. Tahle trojčlenka totiž produkuje do půdy dusík, který cibule v takové míře nesnese. Pokud byste je přeci jen chtěli dát dohromady, úroda bude mizerná, stejně jako chuť cibule.

Na úrodě cibule se podepisuje i to, s kým sdílí záhon. Zdroj: Profimedia

