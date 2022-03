Jak připravit záhon pro výsadbu cibule sazečky: Spousta lidí dělá chyby

Patříte mezi milovníky šťavnaté cibule? Vypěstujte si ji sami z malých cibulek - sazeček. A s výsadbou příliš neotálejte.

Sazečku snadno seženete v obchodech pro zahrádkáře, pěstování z těchto malých cibulek je rychlejší a na sklizeň se můžete těšit mnohem dříve. Důležité je, jak kvalitně připravíte záhon. Pokud máte možnost poskytnout cibuli sazečce záhon vyvýšený, rozhodně jí to prospěje. A nemusí to být záhon příliš vysoký, stačí kolem 15 cm. Na záhon navrstvěte zeminu, měla by být propustná a plná živin, takže do ní přimíchejte pořádnou dávku kompostu. Vyplatí se změřit i kyselost půdy, ve které plánujete cibuli pěstovat - vhodná je ne příliš kyselá zemina, spíše neutrální nebo mírně zásaditá. Posypejte ji třeba dřevěným popelem, který jí dodá prospěšné minerály.

Sázejte s dostatečnými rozestupy. Zdroj: Profimedia

Zahrňte po špičku

Záhon mírně prokypřete, uhrabejte a vyznačte řádky vzdálené od sebe asi 20 cm, hluboké jako výška cibule sazečky. Nic nebrání tomu sázet tak, aby měly sazečky mezi sebou prostor asi 15 cm, špičkou nahoru. Následně sazečku zahrňte až po špičku, pokud bude kousek koukat, nevadí to. Máte hotovo? Záhon zakryjte bílou netkanou textilií, nezbytným pomocníkem každého zahrádkáře. Sazečka bude mít příhodné prostředí pro růst a ochráníte ji i před škůdci.

Cibuli prospěje vyvýšený záhon. Zdroj: Profimedia

Přidejte mulč

Buďte opatrní i na zálivku, voda by neměla ulpívat na nati, proto zalévejte do řádků. I plevel odstraňujte ostražitě, abyste nezničili kořínky. Spíš než pletí, ochrání sazečku mulč. Buď jej koupíte v obchodě, ale poslouží vám kromě kůry i sláma, listí stromů, posekaná tráva a jiný rostlinný odpad. Mulč je však vhodný pouze ze začátku, jakmile cibule začnou růst, odstraňte ho.

