Jak pěstovat cibuli v květináči nebo PET lahvi. Je to snazší než na zahradě

Vaření bez cibule není vaření. Tak moc je cibule při přípravě pokrmů důležitá. Nemáte zahrádku? Zkuste si cibuli vypěstovat doma v květináči nebo v truhlíku, není to složité a ze svojí vlastní úrody budete mít radost!

Při pěstování v květníku můžete očekávat neustálý příjem zelené nati cibule, která se hodí téměř při každém vaření. Nejenže je cibule chuťově vynikající, ale doplňuje do těla mnoho cenných látek. Její silné účinky oceníme i při nachlazení nebo zvýšené teplotě.

Pokud chcete vypěstovat plod cibule, v truhlíku by to byla zbytečná práce. Netvrdíme, že by se to nemohlo podařit, ale truhlíkové pěstování cibule je v drtivé většině kvůli nati.

Nať můžete pěstovat i ve velké plastové lahvi. Zdroj: Profimeida

Semena nebo sazeničky

Pěstování cibule (hlízy) ze semen je rozhodně pracnější a časově náročnější, proto většina lidí sáhne po cibulkách určených k výsadbě. Na záhoně se semena vysévají většinou v dubnu do řádků, které jsou od sebe vzdálené zhruba 25 cm. Jakmile cibule vzejdou, je nutné je vyjednotit tak, aby mezera mezi jednotlivými rostlinami byla cca 8 cm.

Pěstování v nádobě

Jestliže se chystáte zasadit cibuli do květináče či truhlíku, jasná volba je cibule sazečka. Sáhněte po větším květináči nebo truhlíku a vysázejte cibulky mělce tím způsobem, aby špičky trošku vyčuhovaly ze země. Nedávejte je k sobě však úplně natěsno.

Ve větším květináči nebo truhlíku vysázejte cibulky mělce tím způsobem, aby špičky trošku vyčuhovaly ze země. Nedávejte je však k sobě příliš natěsno. Zdroj: Shutterstock

„Petrželák" na cibulku z PET lahve

Tento způsob pěstování cibulky je úplně jednoduchý. Budete k tomu potřebovat jen plastovou lahev, spíše doporučujeme plastový barel, ve kterém se prodává 5l vody. Tomu odřízněte vrchní část s víčkem (nevyhazovat!) a fixem si naznačte otvory pro cibulky, které pak řezákem nebo nožem vyřízněte. Otvory tvořte menší, aby cibule při růstu nevypadávala. Do barelu postupně přidávejte substrát a cibulky do otvoru vsaďte tak, aby špička mířila ven. Po každé vrstvě zeminy s cibulkami půdu provlhčete. Až dojdete k vrcholu, přidělejte zpět odříznutý vršek lahve s víčkem a hrdlem dosypte ještě trochu zeminy. Barelu najděte teplé světlé místo a každých pět dnů svou vytvořenou domácí zahrádku zalijte. Již za 14 dní se můžete těšit na čerstvou cibulovou nať.

Pro lepší představu se můžete podívat na výrobu květináče z PETky zde:

Jarní cibulka z vody

Máte raději nať z jarní cibulky? Není problém, protože ta se dá pěstovat ještě snadněji. Budete potřebovat jen sklenici a vodu. Sklenici vyberte nižší, ale širší (velikost například jako od dipu na chipsy – nachos). Do sklenice nalijte trochu vody a vložte do ní cibulky. Důležité je, aby pod vodou nebyla i začínající zelená část cibulky. Vodu byste měli denně vyměnit. Sklenku položte na místo s výrazným denním světlem a za několik dnů se dočkáte nových výhonků.

Spodní část cibule zapustí kořínky i ve vodě a vytvoří nové výhonky natě. Zdroj: Mehriban A / Shutterstock.com

