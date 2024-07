Pěstujete cibuli nebo ji jen máte ve špajzu? Pokud totiž máte zahradu, cibulové slupky rozhodně nevyhazujte. Mohly by se vám totiž velice hodit. Podívejte se, jak je používat.

Pokud cibuli používáte do různých pokrmů, slupky jistě vyhazujete do koše. To je ale veliká chyba, jelikož pokud máte zahrádku, mohly by vám prokázat opravdu velkou službu. Mohou vám například posloužit jako hnojivo, pokud víte, jak je dobře zužitkovat. A mohou se vám skvěle hodit, pokud na zahradě bojujete se mšicemi. Podívejte se, jak vám slupky od cibule mohou pomoci na vaší zahrádce.

Cibulové slupky na zahradě

Možná byste to nečekali, ale cibulové slupky můžete skvěle zužitkovat. A rostlinám, které rostou na vaší zahradě, ze slupek můžete vyrobit skvělé hnojivo. To je z části kvůli tomu, že cibulové slupky obsahují hojné množství takzvaných flavonoidů.

Ty přispívají k tomu, aby rostliny dobře rostly. Z další části obsahují slupky také důležité minerály jako je hořčík, železo a dusík, a v neposlední řadě také vitamíny, především E a C.

Pokud při vaření loupete cibuli, slupky rozhodně nevyhazujte. Poslouží vám na zahradě jako skvělé přírodní hnojivo.

Všechny tyto látky podporují kořenový systém rostlin. Také se vaše rostlinky díky vitamínům a minerálům mohou dobře ubránit před škůdci a choroboplodnými zárodky. A jako třešnička na dortu vám budou rostliny více plodit, budou silné a zdravé.

Jak tedy hnojivo z cibulových slupek připravit? Nejjednodušší způsob je přidat cibulové slupky přímo do záhonu ke květinám či zelenině. Dalším způsobem je, že je rozdrtíte a prášek z cibulových slupek přidáte k zelenině a květinám. Tak či tak tím svým rostlinkám prokážete velikou službu.

Cibulové slupky a mšice

Dalším velikým benefitem cibulových slupek je fakt, že vám mohou pomoci se zbavit mšicí. Stačí, když do půl litru horké vody přidáte 4 lžíce usušených slupek a necháte vylouhovat zhruba 4 dny. Poté jen sceďte a nařeďte v poměru 1:10.

Přidejte do rozprašovače a postřik aplikujte na všechna místa, která jsou postižena mšicemi. Uvidíte, že malí škůdci již vaše rostliny nebudou nadále trápit.

