Už teď v srpnu myslete na jaro: Které cibuloviny zasadit už nyní?

Zahrady jsou teď v plném květu, nikomu z nás se nechce přemýšlet o tom, co bude příští rok na jaře. Ale jestliže se chcete kochat rozkvetlou zahrádkou i další sezónu, pomalu přemýšlet začněte. Co přemýšlet... začněte konat! Které cibuloviny vysadit teď v srpnu?

Do podzimu ještě dlouhá doba, ale některé cibuloviny chtějí zasadit již nyní. Cibuloviny svou krásou obohacují zahradu jen ve „svém“ čase, ale o to krásnější a rozmanitější záhonky a různá zákoutí díky nim jsou. Nelíbily se vám letos narcisky na záhonu vedle pergoly? Nevadí, vyjměte je a vysaďte je na místo, kde to bude to pravé ořechové. Tato vlastnost cibulovin patří mezi velké plus.

Srpen nám už započal, tak je nutné popřemýšlet o výsadbě některých cibulek. Cibulky různých rostlin mají odlišné nároky například na zakořenění či teplotu zeminy. Jestliže jste vášnivým pěstitelem, zajisté pro vás nebude novinkou, že ten pravý čas na výsadbu cibulovin je od srpna do listopadu.

Neznáte řebčíky? Chyba, takto nádherně vypadá řebčík kostkovaný. Zdroj: Shutterstock

Pravidla výsadby

Hloubka – malé cibulky se sázejí dosti mělce, naopak větším cibulím vytvořte jamku poměrně hlubokou. Uvádí se, že když výšku cibule vynásobíte 2,5 x, vyjde vám výsledná hloubka jamky.

Půda – převážná většina cibulovin má ráda dobře propustnou hlinitou půdu.

Košík či solitér – rozhodněte se, zda budete chtít sázet jednotlivě do půdy nebo použijete košík. Košík má velkou výhodu v šetrném vyjmutí cibulek ze země, chrání cibule před hlodavci a dalším pozitivem je naskládání více kusů cibulí na jedno místo a tím pádem i výrazný efekt při květu.

Narcisky

Ke konci srpna se vrhněte na vysazení narcisů. Pro tyto krásky najděte místo s vlhčí propustnou půdou s dostatečným světlem. Narcisky se vysazují již v srpnu z toho důvodu, že potřebují k vytvoření kvalitního kořenového systému vyšší teploty, než přijde tuhá zima. Hloubka jamky by měla být cirka 8 – 10 cm.

Cibule narcisů vysaďte již na konci srpna. Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Řebčík

Kdo nezná řebčíky, musí si je nachystat na příští rok! Trochu opomíjené cibuloviny, které vás budou bavit svými květy ve tvaru zvonků. Vybrat si můžete z mnoho druhů. Je libo řebčík kostkovaný nebo královský, který bude na zahradě nepřehlédnutelný?

Cibulky řebčíků se sázejí ke konci srpna do humózní, vlhčí a dobře propustné půdy na místo, které je dostatečně prosvětlené. Nemají rádi konkurenci jiných rostlin, vysazují se většinou samostatně. Po vegetačním období se cibule nemusí ze země vyndávat.

Sternbergie

Lužanka žlutá je roztomilá rostlina dorůstající 10 – 15 cm, která vás svými kvítky bude obohacovat v září a říjnu. Snese sluníčko, polostín, sucho i vlhko, hodí se do nenáročné půdy, je mrazuvzdorná. Není to ideál? Každopádně se do výsadby pusťte co nejdříve! Sázejte podle velikosti cibulek do hloubky 5 – 15 cm, nejlépe vyniknou v malých skupinkách.

Lužanka žlutá vám může vytvořit takto krásný koberec v září a říjnu Zdroj: Profimedia

Sněženky a bledule

Předzvěst jara, to v nás tyto první kytičky vyvolávají. Jedná se o vytrvalé cibuloviny, které přežijí snad všechno. Pro výsadbu vyberte polostinné stanoviště. Sněženkám se daří pod stromy nebo keři, bledulím naopak na otevřenějších místech. Sněženka bude ráda za spíše zásaditou, propustnou půdu, sází se do dolíku 5 – 7 cm hlubokého. Bledule se hodí vysadit blízko potůčku, neboť potřebují podmáčenou kyselou půdu, která nevysychá. Hloubka výsadby je 10 – 15 cm.

