Dosud jsme se zabývali květinami, které se na závěr svého vegetačního cyklu ukládají ke spánku. Jiné se však ve stejnou dobu ožívají. Výsadba ve správný čas umožní cibulkám a hlízám zakořenit a nastartovat tvorbu lodyh a květů.

Cibulky a hlízy jednotlivých druhů rostlin vyžadují vhodnou hloubku vysazení. Obecně platí, že by se nad špičkou cibulky měla nacházet půda ve vrstvě odpovídající dvojnásobku výšky cibulky. Existují však výjimky:

Nejhlouběji je třeba vysadit řebčík zvaný císařská koruna (Frittilaria imperialis). Cibuli sázejte 25 cm hluboko, navíc na bok, aby se do ní nedostala voda a nezpůsobila tak zahnívání. Vhodnou dobou je říjen, stejně jako u většiny podzimních výsadeb.

Nejmělčí je výsadba lilie bělostné zvané též josefovská lilie (Lilium candidum). Tu sázejte již během srpna a to tak, aby nad špičkou měla jen asi 1 cm půdy. Kdysi se tato lilie pěstovala v každé venkovské zahradě. Dnes ji však ohrožují virózy zavlečené nově pěstovanými druhy – neměla by proto růst v jejich sousedství.

Cibulky narcisů

Cibule narcisů by měly být vysazeny začátkem října. Je vhodné je sázet do skupin vždy 3 až 5 cibulek od jedné odrůdy. Aby bohatě kvetly, vysazujte silné cibulky, ideálně tzv. dvouhlavé. Slabé nedělte, silnější dvouhlavé rozdělit můžete, ale tak, aby na každé nové cibulce zůstala část podpučí.

Vzniklou ranku nechejte před výsadbou zaschnout. Narcis snese jakoukoli zahradní půdu, nikoli však příliš těžkou. Nevadí mu ani vlhčí stanoviště, jen nesmí být trvale zamokřené. Na slunci pokvete lépe.

close info Zdeněk Seidl zoom_in Cibule narcisů by měly být vysazeny začátkem října.

Květuschopné tulipány

Tulipány je vhodné každý rok před zatažením vybrat, aby nebyly napadeny houbovými chorobami během vlhkého léta, a poté je během října znovu vysadit. Z vybraných cibulek znovu sázejte jen ty, které jsou dostatečně velké a tudíž květuschopné, nebo ty, které je možné do potřebné velikosti ještě dopěstovat.

Existují však i tulipány, které každoročně vybírat z půdy vhodné není. Jsou to botanické druhy do skalek nebo např. Kaufmanovy tulipány. Jejich cibulky se časem zavrtávají do stále větší hloubky, ve které je obtížné je najít. Můžete je přesadit jednou za tři roky.

close info Zdeněk Seidl zoom_in Tulipány je vhodné každý rok vybrat, aby nebyly během léta napadeny houbovými chorobami.

S kosatci opatrně

Na podzim je vhodný čas také k výsadbě cibulkových kosatců. Ty, které jsou příbuzné kosatci síťkovanému (Iris reticulata) sázejte během října na skalky a na další slunná, dobře odvodněná místa. Podobně se sázejjí i kosatce rodu Juno.

U těch postupujte velmi opatrně, abyste nepoškodili jejich křehké, dužnaté kořeny, protože nové jim nenarostou. Holandské kosatce (Iris hollandica) vysazujte až koncem listopadu na slunná místa do kvalitní zahradní půdy, aby je při rašení nepoškodily pozdní jarní mrazíky.

close info Zdeněk Seidl zoom_in Z vybraných cibulek znovu sázejte jen ty, které jsou dostatečně velké.

Lilie přesaďte a přihnojte

Některé druhy lilií je třeba na podzim přesadit. Zejména se to týká martagon hybridů. Pokud byste je sázeli až na jaře, v prvním roce většinou nevykvetou. Rovněž lilie náležející k početné skupině asijských hybridů sázejte raději na podzim, aby cibule řádně zakořenily a na jaře vyrašily silné rostliny.

Obchodníci však v posledních deseti letech začali prodávat všechny skupiny lilií až na jaře. Zjara vysazené asijské hybridy je třeba každý týden přihnojovat, aby růstové manko dohnaly.

Martagon hybridy je vhodné sázet do humózní zeminy. Není pravda, že se nemusejí vysazovat moc hluboko, protože netvoří lodyžní cibulky. Při mělkém vysazení se cibule často vytlačí na úroveň povrchu záhonu, kde mohou zahynout. Proto je vhodné držet se pravidla krytí dvojnásobkem výšky cibulky.

Snad vám stručný návod na zazimování nejčastěji pěstovaných květin pomůže, abyste se o ně dobře postarali, a aby vás příští rok opět těšily.

Autor Zdeněk Seidl se již přes čtyřicet let věnuje pěstování a šlechtění květin. Za své úspěchy při šlechtění kosatců sklidil již mnoho cen včetně prvenství v prestižních mezinárodních soutěžích.

close info časopis Receptář zoom_in Říjnové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

Zdroj: časopis Receptář