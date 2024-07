Léto je za rohem a s ním i takzvaná okurková sezóna. Pokud letos chcete sbírat okurky ve velkém, je potřeba, abyste je důkladně hnojili. Když je budete v červenci hnojit tímhle, v srpnu se dočkáte bohaté sklizně.

Okurková sezóna pomalu ale jistě otevřela vrata. Okurky patří mezi jednu z nejoblíbenějších zelenin, co se pěstování týče. Jako první se okurky pěstovaly v himalájské oblasti severní Indie a v jižní Číně. V Indii se jako první hojně využívaly v medicíně.

Dnes jsou však okurky rozšířené po celém světě, v medicíně se již moc nepoužívají, za to se používají jako přírodní prostředek na kruhy pod očima a využívají se i v kosmetice. Především jsou ale využívány v kuchyni. A pokud jich letos chcete mít v kuchyni co nejvíce, je potřeba vědět, jak je správně hnojit.

Video, jak pěstovat okurky, najdete na Youtube kanále ZAHRADA PRO RADOST:

Zdroj: Youtube

Čím hnojit okurky

Okurky jsou velice hladová zelenina. Proto potřebují hnojit opravdu často. Hodně rychle totiž spotřebovávají drahocennou energii pocházející z živin v hnojivu, na produkci květů a plodů. Pokud tedy nemají stálý přísun živin, vaše okurky mohou přestat produkovat plody dříve, než by měly, což vede ke snížení odolnosti vůči stresu a nemocem.

close info Shutterstock.com zoom_in Právě zaseté okurky nepotřebují živiny skoro žádné. Jakmile však uvidíte, že jsou rostlinky vysoké asi 15 centimetrů a mají první listy, je potřeba se jejich živinám trochu více pověnovat.

Na začátku, když budete okurky zasévat, je však situace docela jiná. Semena okurek totiž mají vše, co pro klíčení potřebují. Při setí tedy skoro žádné živiny nepotřebují a nejlepší je použít kompost s nízkým obsahem živin. Příliš mnoho živin může naopak mladou rostlinu velice poškodit.

Čím hnojit okurky v červenci

Na začátku, když okurky sejete, tedy od vás moc péče co se živin týče nepotřebují. Živiny rostliny okurek potřebují poprvé tehdy, když je přesazujete do větších květináčů, nádob a truhlíků. Poznáte to tak, že okurky budou mít zhruba 15 centimetrů a budou mít pár listů.

Tehdy budou okurky potřebovat, abyste je zasadili do kvalitní zeminy. Skvělý je například organický kompost z rajčat a jiné zeleniny.

Jakmile se na okurkách začnou objevovat první květy, rostliny budou vyžadovat vyšší hladinu draslíku. To se děje proto, že draslík podporuje růst květů a následných plodů okurky. Proto je nejlepší v tomto období okurky hnojit pomocí hnojiva s vysokým obsahem draslíku. Může to být například krmivo pro rajčata nebo vyvážená směs hnojiv s draslíkem.

Zdroje: www.rostlinky.cz, www.westwing.cz