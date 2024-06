Nemůžete se dočkat, až budete sbírat perfektní okurky z vlastní zahrady? Pokud nevíte, čím je teď v červnu hnojit, vsaďte na potaš!

Pokud byste rádi sklízeli zdravé a krásné okurky, dopřejte jim v červnu tu správnou vzpruhu. Je jím potaš, zázračný elixír pro bujný růst a bohatou plodnost. Prozradíme vám, oč se vlastně jedná a také, jak ho správně používat, abyste si zajistili úrodu okurek hodnou krále.

Chcete znát další tip na dokonalé hnojivo nejen pro okurky, ale rajčata a lilek? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Chilli farmer:

Zdroj: Youtube

Potaš neboli salajka

Jedná se vlastně o sůl kyseliny draselné, tedy skvělý zdroj tolik potřebného draslíku. Je jednou z nejdůležitějších živin, kterou rostliny pro svůj správný růst potřebují. Pořídit si jej můžete ve formě bílého prášku, a to nejen v pěstitelských kamenných obchodech, ale i prostřednictvím internetu.

Proč okurky draslík potřebují

Draslík se významně podílí nejen na zdárném růstu rostliny, ale i na tvorbě květů a kvalitních plodů. Rostliny okurek jsou díky tomu i značně odolnější vůči různým nežádoucím škůdcům a chorobám. Díky němu také přežívají případné stresy jako je náhlá změna prostředí, nejvíce sucho a chlad. Pokud pěstujete okurky v lehkých a písčitých půdách, které jsou snadno propustné, neváhejte potaš použít.

close info ESstock / Shutterstock zoom_in Draslík se významně podílí nejen na zdárném růstu rostliny, ale i na tvorbě květů a kvalitních plodů.

Příznaky nedostatku draslíku

Pokud vaše okurky nemají dostatek draslíku, projevuje se to nejčastěji na listech. Mívají na sobě hnědé jakoby spálené fleky a kroutí se jim špičky.

Jak potaš použít

Protože jsou okurky schopné přijímat draslík ve fázi aktivního růstu, nemá cenu ho používat po odplození. Jeho čas je právě teď v červnu, a to až do konce léta. Před jeho aplikací by měla být půda vlhká, potaš tak bude rostlina lépe absorbovat.

close info Shutterstock.com zoom_in Okurkám podobným způsobem prospěje i domácí hnojivo z kostivalu.

Draslík je i v kostivalu

Okurkám podobným způsobem prospěje i domácí hnojivo z kostivalu. Jedná se totiž o bylinu s vysokým obsahem draslíku. Najdete ji nejen ve volné přírodě, ale velice snadno ji můžete také pěstovat na zahradě. Namočte kostivalové listy na několik týdnů do větší nádoby s vodou, poté sceďte a hnojivo pravidelně používejte ve formě zálivky.

Zdroje: www.homesandgardens.com, www.che.supermg.com, www.gardenersworld.com