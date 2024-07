Rajčata začínáme pěstovat už brzy zjara, a tak se jistě těšíme na tu nejlepší úrodu. Co bychom ještě mohli udělat pro to, aby byla opravdu unikátní? Bude stačit, když je jednou za dva týdny zalijeme kouzelným hnojivem z obyčejného kompostu.

Kompost je velmi cenným zdrojem živin pro většinu rostlin, a tak svědčí i rajčatům. Navíc dlouhodobě zlepšuje kvalitu půdy, což oceníme i v příštích letech. Naučme se jej využívat opravdu nejlépe, jak je to jen možné.

Starejte se o rajčata správně - třeba podle návodu na youtube od Zahrada pro radost:

Zdroj: Youtube

Kompostová zálivka je zázrak

Ideální bude, když dvakrát za měsíc využijeme ke hnojení kompostovou zálivku, kterou vyrobíme jednoduše během několika hodin na vlastní zahradě a nebudeme tak ani muset kupovat drahá hnojiva. Ne nadarmo se říká, že ty nejlepší věci bývají často zadarmo.

V našem případě bude stačit namočit kompost do vody, třeba do kýble, a nechat jej dva dny odležet. Následně už jen získané tekuté hnojivo přecedíme a můžeme se pustit do zalévání.

Podporuje život v půdě

Co všechno rajčata v jedné takové dávce vlastně dostanou? Od kompostové zálivky sice nemůžeme čekat přímé ovlivnění struktury půdy jako od samotného kompostu, ale v průběhu následujících týdnů dojde i na tuto část jeho působení, i když přeneseně.

Podporou mikrobiálního života v substrátu totiž zároveň ovlivňuje i provzdušnění půdy. A to je pro rostliny velmi důležitý moment. Kromě toho působí i jako prevence proti šíření chorob a škůdců (mimo jiné i tím, že posiluje rostliny, které jsou potom odolnější).

close info RadVila / Shutterstock zoom_in Rajčata zalévejte hojně ke kořínkům i v případě kompostového "čaje"

Důležité prvky pro rostliny

Hlavní je ale hnojivý efekt kompostové zálivky, která rajčatům dodá mnoho prvků důležitých pro růst, kvetení i tvorbu a zrání plodů. Jde především o dusík, bez něhož by se neobešla produkce listové plochy i stonků. Jeho nedostatek poznáme podle žloutnoucích listů, správné zásobení naopak dodává rostlinám sytě zelené zbarvení.

Pro sílu i proti nemocem

Pro tvorbu a růst kořenů, ale i květů a následně plodů, je důležitý fosfor. I ten dostanou rajčata ve zmiňovaném hnojivu, stejně jako draslík, který “dohlédne” na růst, zrání a kvalitu plodů. Kromě již jmenovaných prvků je důležitý také vápník, a ani o ten rostliny nepřijdou. Díky němu budou rajčata silnější a odolnější vůči nemocem.

Trocha práce, ale velký výsledek

Jak je zřejmé, kompostová zálivka je víc než prospěšná, a byla by škoda sílu takového přírodního hnojiva nevyužít. I díky jeho pomoci se budeme moci radovat z opravdu bohaté úrody masitých a velkých rajčat, která se hodí jak do salátů a přímé konzumaci, tak i k zavařování, přípravě kečupu nebo do omáček.

Zdroje: zahrada-radostin.webnode.cz, prima-receptar.cz, igrowtomatoes.com