Jak a čím teď hnojit rybíz a angrešt pro maximální úrodu? Záleží na druhu

Rybíz i angrešt patří mezi oblíbené pěstované ovoce v českých zahrádkách. Abyste se však dočkali bohaté úrody, je potřeba jim dodat správné živiny. Čím a jak je tedy hnojit?

Pěstování drobného ovoce, jako jsou rybíz a angrešt, je v podstatě nenáročné. Pro své vynikající vlastnosti se na našich zahrádkách pěstují stále častěji. Rostlinám stačí zajistit odpovídající podmínky a dodat řádné dávky živin. Maximalizujete tak nejen úrodu, ale i kvalitu a chuť plodů.

A protože mají obě rostliny převážnou část kořenového systému pod povrchem půdy, jsou citlivé především na nedostatek vláhy, koncentraci půdního roztoku a nedostatečný obsah organických látek v zemině. Záleží však vždy na tom, které látky ta která rostlina či odrůda zrovna potřebuje.

Jaké je nejúčinnější univerzální hnojivo? Dozvíte se to z následujícího videa:

Co potřebuje rybíz a angrešt

Druhy červených a bílých rybízů jsou zpravidla poměrně náročné na draslík a zároveň jsou dost citlivé na chlór. Černý rybíz zas vyžaduje více dusíku a přítomnost chlóru obstojně zvládá. Pokud pěstujete jostu, která je křížencem rybízu a angreštu, potřebuje živiny v průměrném množství obou předchozích. Angrešt zase vyžaduje dostatek draslíku. Pokud ho má málo, projevuje se to výskytem okrajové spály listů, které se svinují dolů. U rybízů se tento jev projevuje svinutím listů nahoru.

Druhy červených a bílých rybízů jsou zpravidla poměrně náročné na draslík a zároveň jsou dost citlivé na chlór. Zdroj: Shutterstock

Využijte výživnou jíchu z kopřiv

Vyzkoušejte osvědčené techniky hnojení našich babiček a vyrobte si k hnojení rybízu a angreštu roztok z výživných kopřiv. Jedná se totiž o maximálně výživný elixír, který je mnohem lepší než kompost nebo hnůj.

Kopřivová jícha je totiž skvělým zdrojem draslíku, dusíku a hořčíku, obsahuje i značný podíl železa, křemíku, zinku a vápníku. Tyto látky jsou velice prospěšné ke zdravému vývoji kořenů, násadě květů, kvetení a k úspěšnému zrání plodů. Bonusem je i vyšší obranyschopnost rostlin, které tak mnohem lépe odolávají mnohým chorobám a škůdcům.

Jaké kopřivy použít

K výrobě kopřivové jíchy budete potřebovat nejlépe kopřivy ještě před květem. Využít však můžete i vzrostlé kusy. Ale pozor, bez květů! Jinak by vám ve výsledku na opečovávané záhonu vyrostly kopřivy. Dokonce můžete využít rostlinu i s kořeny.

Kopřivová jícha obsahuje spoustu železa, dusíku, fosforu, draslíku a prospívá jako výživa. Zdroj: Profimedia

Příprava kopřivové jíchy

Nejprve si připravte uzavíratelný plastový barel nebo nádobu ze skla či kameniny. Nepoužívejte kovové materiály. Velikost volte podle množství pěstovaných rostlin.

Na 10 litrů vody budete potřebovat 1 kg čerstvě natrhaných kopřiv, které před namočením nejprve nasekejte nebo natrhejte na menší kusy. Následně nechte kopřivy v uzavřené nádobě zhruba 2 až 3 týdny samovolně kvasit. V místech, kde je větší teplo, jícha vykvasí rychleji. Směs každý den řádně promíchejte.

Hotová jícha by měla mít tmavou barvu a proces kvašení by měl být u konce tehdy, kdy bude výluh bez pěny. V tuto chvíli obsah nádoby přeceďte a aplikujte jako zálivku po zředění s vodou v poměru 1:10. Pokud si jíchu připravíte do zásoby, uchovávejte ji v chladu.

