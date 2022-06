Čím teď pohnojit švestky, abyste se dočkali maximální úrody: Hnojivo za hubičku

Sklizeň prvních švestek je ještě daleko, ale už teď můžete ovlivnit to, jaké švestky letos sklidíte. Rozhodně vás nezachrání jen hnojivo, ale i to má velký vliv na to, jak to letos dopadne. Víte, čím hnojit švestky?

I ovocné stromy je vhodné hnojit

Jako běžně hnojíme zeleninu a okrasné květy, stejně tak je vhodné přihnojit i ovocné stromy. Švestky mezi ně rozhodně patří. Víte, čím a kdy hnojit švestky? Potřebují slivoně časté hnojení? Naučte se i vy hnojit švestky, nejsou opravdu náročné a práci si můžete docela zjednodušit i hotovými minerálními hnojivy.

Švestky je vhodné přihnojit třikrát ročně a pokud byste se chtěli vrhnout do problému se vším všudy, museli byste udělat rozbor půdy. Ten by vám dal konkrétní odpovědi na to, kolik draslíku, dusíku, fosforu, vápníku a hořčíku v půdě už je. Pak by bylo také jasné, jaké a kolik látek je třeba do půdy přidat, jelikož v praxi nechybí v půdě všechno, ale jen některé konkrétní minerály.

Do sklizně je ještě daleko, nyní je čas pohnojit. Zdroj: Nitr / Shutterstock.com

Čím hnojit švestky?

Zkušení zahrádkáři používají hnojivo připravené z vápenatého ledku, draselné soli a superfosfátu. Všechny zmíněné látky koupíte v zahrádkářských potřebách mezi hnojivy. Nejmenší balení bývají okolo 2,5 - 3 kg s cenou maximálně okolo sta korun za balení.

Pozor!

Pamatujte, že jde o agresivní chemikálie určené ke hnojení. Rozhodně se vyvarujte kontaktu s pokožkou, používejte ochranné prostředky a pracujte ve větraných prostorách. Všechny tyto prostředky pečlivě uschovejte mimo dosah dětí.

Před hnojením prolijte půdu vodou

Hnojivo, které by mělo být ideálním prostředkem pro dodání živin vašim slivoním, namícháte z 1 lžíce vápenatého ledku (dusičnan vápenatý), 2 lžic draselné soli a 3 lžic superfosfátu a alespoň 5 litrů vody. Toto množství použijte ke každému stromu až poté, co jste jeho okolí bohatě prolili vodou. Pamatujte, že i velký strom přijímá nejvíce živin z koncových jemných kořínků, které jsou po obvodu kořenového balu. U velkého stromu tak jde o docela velkou plochu.

Slivoně i další ovocné stromy můžete hnojit až třikrát ročně. Zdroj: Catalin Petolea / Shutterstock.com

Hnojivo pro švestky nemusíte vyrábět

Jestliže se necítíte na alchymii ve své garáži či zahradním domku, klidně pořiďte namíchaná univerzální minerální hnojiva určená pro ovocné stromy nebo organická granulovaná hnojiva, která však bývají cenově náročnější.