Čím právě teď pohnojit jahody. Většina lidí to neví a přichází tak o úrodu

Po koších voňavých a šťavnatých jahod touží každý pěstitel. Temně rudé ovoce je jedním ze symbolů léta a skvělou surovinou pro sladké letní pokrmy. Jak se o jahody postarat, abyste se dočkali skutečně bohaté úrody? Právě teď je ten pravý čas na pohnojení záhonů!

Pěstování jahod rozhodně nepatří k těm náročnějším činnostem, ovšem abyste sklidili opravdu bohatou úrodu, bez vaší péče se lahodné ovoce neobejde. Zbavte je starých listů, dopřejte jim přiměřenou zálivku a hlavně kvalitní hnojivo. Uvidíte, že se vám mnohonásobně odvděčí.

Hýčkejte je

Jahody nepotřebují nijak zvláštní péči. To ovšem neznamená, že je můžete nechat zcela ladem a těšit se, že bez práce budete sklízet lahodné ovoce po kilech. Právě teď, když se počasí začíná umoudřovat, je ten nejvyšší čas odstranit staré listy a dlouhé šlahouny, stejně jako věnovat pozornost tomu správnému hnojivu.

Jaké hnojivo vybrat a jak s ním zacházet, se podívejte na videu:

Na výběr je hned několik variant. Můžete vsadit na hnojiva přímo pro jahody určená. Ta jsou k dostání v tekuté nebo granulované formě. Hnojit můžete ale i koňským hnojem.

Co teď jahody potřebují?

Jahody potřebují specifický koktejl živin, ostatně jako každá rostlinka. Zaměřte se hlavně na ta hnojiva, která jim dodají dusík, fosfor a draslík. Aby úroda byla opravdu bohatá, mělo by hnojivo obsahovat ještě železo, vápník a hořčík. Každý jednotlivý minerál podporuje vitalitu rostliny jinak. Jeden zajišťuje krásné silné zelené listy, druhý zase zajistí dostatek květů a tím také hojnou úrodu.

Abyste měli zásoby šťavnatých plodů, musíte jahodám věnovat trochu péče. Zdroj: Shutterstock.com

Možností je hned několik

Variant, čím jahody hnojit, aby bohatě plodily, je hned několik. Sáhnout můžete již po hotových hnojivech, které seženete ve specializovaných obchodech, nebo si hnojivo můžete vyrobit sami doma z dostupných surovin. Budete přesně vědět, co jste jahodám dopřáli. Sáhnete-li po připravených hnojivech, nepřehánějte to s množstvím. Rozhodně neplatí, že čím více budete hnojit, tím více jahod sklidíte. Naopak byste si mohli koledovat o spálení rostlinek a to nechcete. Bohatě stačí, když ke každé sazeničce jahod nalijete jednu polévkovou lžíci hnojiva.

Zákvas ze slepičího trusu

Pokud máte slepice, připravte si zákvas ze slepičího trusu. Použijte starší kbelík a do jedné třetiny jej naplňte slepičím trusem. Kbelík dolijte vodou a nechejte alespoň tři týdny kvasit. Po třech týdnech ne zrovna voňavý kvas promíchejte, nařeďte poměrem 1:10, přičemž deset dílů bude vody a zalijte hnojivem jahodníky. Zálivku můžete opakovat jednou týdně nebo jednou za 14 dní.

Obyčejné droždí vám pomůže k bohaté úrodě jahod. Zdroj: Shutterstock

Droždí nejen do pečení

Spolehlivě účinné hnojivo můžete připravit i z obyčejného sušeného droždí. Vezměte dva balíčky droždí, smíchejte je se dvěma lžícemi cukru a zalijte dvěma velkými sklenicemi příjemně teplé vody. Nechejte zkvasit. Jakmile máte hotovo, i toto hnojivo je potřeba naředit. Obecně platí, že ke 250 mililitrů drožďového roztoku byste měli přilít 2 litry čisté vody.

