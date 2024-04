Zdá se vám, že jsou vaše růžové keře ve špatném stavu? Máte dojem, že kvetou méně, než by měly (a mohly)? Chcete-li obnovit jejich vitalitu , můžete je na jaře oživit nečekaně levným hnojivem, které máte nejspíš doma – dřevěným popelem.

Vhodná doba pro aplikaci dřevěného popela nebo kompostu obsahujícího popel je před vegetačním obdobím, brzy na jaře, tedy koncem března nebo v průběhu dubna. Obsah draslíku v dřevěném popelu totiž podpoří růst květů. Jak při hnojení růží popelem postupovat?

Při hnojení popelem buďte opatrní

Podle Magdy Švarcové ze Zahradnictví Flos je nutné nejdřív upravit růžím po zimě půdu, ve které rostou. „Odstraňte nakupenou hlínu u růží, snažte se postupovat opatrně, abyste rostlinu neponičili,“ radí sympatická zahradnice. „V průběhu sezóny můžete přisypat k růži trochu popela, který slouží jako hnojivo. Nezapomeňte ho zapracovat do zeminy.“

Aplikace popela brzy na jaře umožní kořenům růží vstřebat potřebný draslík ve správný čas, aby stimuloval brzké a hojné kvetení. Ovšem vzhledem k tomu, že dřevěný popel má díky obsahu vápníku velmi zásadité pH, nedoporučuje se přidávat ho k růžím příliš.

Těmto krásným květinám se daří spíše v mírně kyselých půdách s pH mezi 6 a 7. Optimální kyselost půdy pro růže se stanovuje na pH 6,5 – z tohoto důvodu sypte popel k růžím jen střídmě, abyste jim prospěli a ne ublížili.

Dřevěný popel prospěje i kompostu

Druhá možnost, jak prospět růžím popelem, je přidávat ho do kompostu v průběhu roku, a poté na jaře rozložit kompost jako mulč kolem záhonu, kde růže pěstujete. Je ale třeba mít na paměti, že v případě přidávání popela do kompostu, byste kompost měli mít pod krytem nebo alespoň ochráněný před nadměrným deštěm.

Jako u většiny hnojiv se i v případě kompostu obohaceného dřevěným popelem nedoporučuje přidávat ho do záhonu na konci léta (po 15. srpnu), protože by mohl podpořit růst nových růží v období, kdy se blíží zima. To by mohlo rostlině škodit, protože nové výhonky jsou náchylnější k poškození chladem a odumřely by, jakmile dorazí první mráz.