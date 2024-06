Cibule patří mezi základní suroviny, po které sáhnete téměř vždy, když vaříte. Co si ji ale zkusit vypěstovat sami? Čínská metoda pěstování cibule nabízí inovativní a efektivní přístup, jak dosáhnout bohaté úrody s minimálním úsilím. Zasaďte letos cibule tímto způsobem a sklízejte kvalitní úrodu!

Pěstování cibule podle čínské metody přináší spoustu výhod, mezi které spadá i velká velikost cibulí, odolnost vůči škůdcům a chorobám či vysoká produktivita. Trik totiž spočívá v hřebenových záhonech, které zlepšují drenáž a přístup k světlu. Dodržováním jednoduchých zásad tak můžete mít kvalitní a hojnou úrodu jako profesionální zahradník.

Jak pěstovat jarní cibuli ze semen či sazečky, můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu eChaluparka:

Tvorba vyvýšených řádků

Příprava záhonu pro cibulky zahrnuje vytvoření vyvýšených řádků o výšce přibližně 10-15 cm. Půda v řádcích by měla být dobře prokypřena a obohacena o kompost nebo jiná organická hnojiva, která poskytnou rostlinám potřebné živiny. To umožní kořenovému systému lépe se rozvinout, díky čemuž pak rostlině zajistí dostatek všeho, co potřebuje.

close info Profimedia zoom_in Cibule si ve vyvýšených řádcích lépe povede.

Správná výsadba cibulek

Po přípravě záhonu a půdy následuje samotná výsadba. Do vytvořených hřebenů sázejte cibulky ve vzdálenosti 10 cm od sebe. Při výsadbě je také lehce přitlačte do půdy, aby se kořeny mohly správně rozvinout do země.

Cibulky poté lehce přikryjte hlínou tak, aby jejich vrchol byl těsně pod povrchem půdy. Nakonec celý záhon zalijte a máte prozatím hotovo!

Pravidelná zálivka během veder

Během růstu cibule je důležité ji pravidelně zalévat, zejména v období sucha. Zalévání by mělo být prováděno ráno nebo večer, abyste předešli odpařování vody horkým sluncem. Cibule zalévejte pouze ke kořenům a při zálivce si dejte pozor také na přemokření, které by mohlo vést i k hnilobě kořenů. Hřebenové záhony jsou však tomu přizpůsobené, a proto riziko přemokření značně snižují.

close info Shutterstock.com / FotograFFF zoom_in Naťovou cibuli lze několikrát seřezávat a použít ji čerstvou do různých pokrmů.

Zlepšení kvality půdy hnojením

Během vegetační doby používejte organická hnojiva jako je kompost nebo hnůj, která výrazně zlepší kvalitu půdy a tím i zdraví rostlin. Chybu neuděláte ani se speciálními hnojivy na cibuli a česnek, které obsahují vše, co rostlina potřebuje. Jakmile bude cibule dostatečně silná, přihnojovat ji dál už ani nemusíte, poněvadž si dobře povede i bez toho.

Pečlivá kontrola záhonů

Pravidelné prohlídky rostlin pomáhají odhalit případné problémy a včas na ně reagovat. Abyste předešli jakýmkoliv nežádoucím chorobám a škůdcům, je důležité záhony pravidelně plít. Plevel totiž bývá jejich oblíbeným hostitelem, stejně tak jako poté cibule.

Předejít jim ale můžete i pěstováním cibulí na slunném stanovišti, vhodnou zálivkou či pozváním užitečného hmyzu do vaší zahrady, zejména slunéčka sedmitečného nebo zlatoočky obecné.

