Jak může pivo přispět nejen k hezkému vzhledu, ale i zdraví vašich pokojovek? Je to docela snadné. Podívejte.

Pivo nejen na list!

Používáte rádi domácí hnojiva, postřiky a případně další vylepšováky, kterými se snadno, rychle a za málo peněz postaráte o domácnost, úklid nebo třeba vaše rostliny? Jistě. Proč ne! Doma se přece najde celá řada věcí, kterými si můžete pomoci. A hodit se může třeba i pivo.

Nutno dodat, že rozhodně nemusíte používat právě otevřené pivo, ale jednoznačně i zvětralé zbytky či dokonce splašky z hospody.

Pivem nemusíte rostliny jen čistit, oblíbený nápoj je také vynikajícím hnojivem, což vám potvrdí také autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu Smart Fox.

Zdroj: Youtube

Proč je pivo pro rostliny to pravé?

Pivo je rozhodně tekutina plná různých prospěšných látek. Jde především o vitaminy skupiny B, které označujeme jako B-komplex. Béčko podporuje zdraví rostlin, usnadňuje zeleni metabolické procesy, podporuje růst a vývoj.

V pivu se nacházejí také minerály jako vápník, hořčík, draslík a fosfor. Tyto mikro a makroživiny jsou ve všech ohledech pro rostliny nezbytné, a proto jimi nepohrdnou ani vaše pokojovky. Vápník podporuje vývoj rostlinných buněk a pletiv. Hořčík je důležitý pro fotosyntézu a tvorbu chlorofylu. Draslík napomáhá hospodaření s vodou a udržuje zeleň odolnou proti stresům. Fosfor zajišťuje zdravý růst kořenového systému.

A pak jsou tu i cukry či kvasnice, které umí rostliny využít a jsou vhodné buď přímo pro květiny či pro mikroorganismy v půdě, což samozřejmě rostlinám opět vyhovuje.

close info Grekov's / Shutterstock zoom_in Pivní postřik vytváří na listu film, díky nemuž se list krásně leskne.

Pivní postřik: Lesklé listy a zdravé pokojovky

To by bylo ke hnojení pivem, ale jak je to s oním slibovaným leskem? Čištění listů ředěným pivem nejen rostlinu právě přes list vyživuje, ale navíc díky obsahu cukrů zanechává pivo na listu hladký povrch, díky němuž se jeví list jako lesklejší. Navíc ale také malé množství alkoholu napomáhá rozpouštět špínu a prach na povrchu, a to přispívá také k čistícím schopnostem této směsi.

Pivo řeďte vodou v poměru 1:1 a aplikujte na list do této tekutiny namočeným měkkým hadříkem. List hadříkem otřete, pokud jej chcete zbavit nečistot. V případě, že chcete rostlinu jen postřikem přihnojit a její listy nechat lesknout, aplikujte manuálním postřikovačem v malém množství a nechte zaschnout.

Máte doma džungli a při představě, že otíráte každý jeden list vás jímají mdloby? Udělejte kytkám wellness víkend ve vaší vaně. Pořádně jim listy osprchujte, zalijte je a nechte přebytečnou vodu odtéct. Pak sprejem aplikujte pivní postřik a uvidíte, jak moc jim to bude slušet.

Zdroje: newvision.co.ug, plantindex.com