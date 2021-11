Čištění okapů je snazší s kartonem od mléka. Jak ho použít?

Brouzdat se ve spadaném a voňavém listí je neskutečně romantické a k podzimu to neodmyslitelně patří. Ovšem zas tak poetické to není, když je nutné se hromady spadaných listů ze stromu zbavit. Ať už je to v okolí domu, na zahradě či v okapu. Chce to vynaložit potřebné úsilí a dát se do čištění. Máme pro vás pár tipů, jak si to zpříjemnit a jedním šikovným pomocníkem může být i obyčejný karton od mléka.

Každý zodpovědný majitel domu ví, že ke každoroční údržbě stavby patří i čištění okapů. Nejenže jde o méně oblíbenou činnost, ale je také dost nebezpečná. Buďte tedy maximálně opatrní. Pokud mají okapy odvádět svou práci dobře, je třeba je jednou až dvakrát za rok důkladně vyčistit. V případě, že by se podzimní údržba podcenila, mohla by vás s příchodem sychravějšího počasí překvapit řada nechtěných nepříjemností. Zbytky tlejícího listí by mohly snadno okapy zcela ucpat a zvýšit riziko koroze.

Na začátku jara se do čištění pusťte po roztání posledního sněhu a na podzim předtím, než sníh napadne. Jakmile klesnou teploty pod bod mrazu, svou daň si může vybrat i silný mráz. Pokud však máte blízko domu větší množství stromů a poletujícího ptactva, uklízejte okapy častěji, vždy podle míry zanesení.

Co všechno může vaše okapy likvidovat

V okapech se hromadí kde co. Dokonce tam mohou najít příbytek i ptáci a budovat si tam svá hnízda. Každopádně však najdete v okapních žlabech na podzim především spoustu listí, klacíky a jiné nečistoty. Klidně i kousky střešní krytiny, pokud je již ve špatném stavu. A samozřejmě i mechy a lišejníky, které ze střechy strhává déšť a vítr. Velmi agresivní je ptačí trus, v okapních žlabech se však hromadí i písek a hlína.

Každý zodpovědný majitel domu ví, že ke každoroční údržbě stavby patří i čištění okapů. Zdroj: profimedia.cz

Jenže okapy nejsou odpadkový koš! Kdybyste v okapech tyto nečistoty nechali, bude se vám v nich držet voda, a nežádoucí hmota začne hnít, což by mohlo poškodit i samotné okapy. A nejen to! Kdyby se vám časem dostaly nečistoty i do svodů, mohly by je ucpat.

Jednejte dle svých možností

Jestliže je váš dům nízký, budete mít čištění okapů nejsnadnější. Ve vyšších domech o více patrech je často jediným bezpečným řešením povolání odborné firmy, provádějící výškové práce. Pořád je lepší zaplatit specialisty než si zlomit vaz. Ovšem, jste-li v situaci, že si můžete okapy bezpečně vyčistit svépomocí, máme pro vás hned několik možností a zlepšováků, jak to udělat. Hlavně se nepouštějte do čištění ze střechy, nejenže je to nebezpečné, ale navíc hrozí poškození střešní krytiny.

Klasiku si zjednodušte krabicí od mléka

V první řadě si přistavte žebřík, štafle nebo hliníkové schůdky a okapy vyčistěte od napadaných nečistot, které tam nepatří a mohly by zadělat na problém. Chcete vychytávku? Postačí vám buď lopatka, ruka, anebo? Velice osvědčenou pomůckou se stal karton od mléka! Když z jedné strany odstřihnete dno, bude vám velice dobře sloužit jako velkokapacitní lopatka, kterou můžete jednoduše projíždět okapem a naberete do ní obrovské množství nepotřebného nepořádku, který by mohl průtok okapem ohrozit. Když vyberete vše, co do okapu nepatří, použijte smetáček a hadr s vodou na dokonalé dočištění.

Ovšem rozsah čištění máte v tomto případě maximálně metr a půl na šířku podle rozpětí obou paží. Pak nezbývá než slézt, žebřík posunout, opět vylézt nahoru a pokračovat stejným způsobem. A protože nemusí být žebřík zrovna stabilní, měli byste tuto činnost vykonávat minimálně ve dvou, aby vám někdo jistil vaši stabilitu. Bezpečí nade vše!

Protože nemusí být žebřík zrovna stabilní, měli byste tuto činnost vykonávat minimálně ve dvou, aby vám někdo jistil vaši stabilitu. Zdroj: profimedia.cz

Použijte teleskopickou tyč

Bezpečnější metodu vám zajistí výsuvná tyč. Má však malou nevýhodu, že do okapů nevidíte a čištění nebude tak důkladné, jako při manuální údržbě. Některé teleskopické tyče lze vysunout až do čtyř metrů, přičemž lze měnit i teleskopické násady. Pomocí tyče a její stěrky byste měli hrnout nečistoty od okraje žlabu dál. Ve chvíli, kdy se zbavíte nejhorších nečistot, můžete nasadit kartáč a okap dočistit.

Jste moderní? Použijte robotický čistič

Dnes jsou takoví pomocníci běžně dostupní a nejenže vám usnadní práci, ale ještě se budete moci cítit jako ve virtuální realitě. Prodávají se takové čističe, které pracují zcela samostatně, použít však můžete i ty na dálkové ovládání. Když za vás stroj práci dokončí, ušpiněný robotický čistič jen opláchněte zahradní hadicí a je to! Výhodou takových čističů je, že jsou lehké, v okapech se nezaseknou a přizpůsobí se i jejich různým tvarům.

