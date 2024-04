Těšíte se, jak budete za teplých dnů odpočívat a relaxovat na své zahradě? Než se tak ale stane, věnujte nyní péči zahradnímu nábytku, který vás nejspíš potřebuje. Použijte na zrezivělé části trochu obyčejného octa a sledujte, jak váš zahradní nábytek zazáří opět jako nový!

I když se může zdát, že vám rez nadobro zničila zahradní nábytek, tak i přesto existuje jednoduché řešení, jak se jí zbavit. Ocet totiž není jen obyčejný pomocník ve vaší kuchyni, ale také skvělý čisticí prostředek, který je cenově dostupný a šetrný k životnímu prostředí.

Díky jeho složení dokáže rozpustit rez, kterou následně už snadno odstraníte z povrchu. Je to zkrátka ideální volba pro údržbu zahradního nábytku!

Ocet lze použít nejen na zahradní nábytek, ale také na zrezlé nářadí. Celý postup čištění můžete vidět ve videu na YouTube, na kanálu Southern Salt:

Vlivy počasí na kov

Stav zahradního nábytku ovlivňuje zejména počasí jako je déšť, sluneční záření, sníh a vítr. Vlhkost ho však nejvíce poškozuje, jelikož může proniknout téměř kamkoliv a způsobit tak korozi kovových částí.

Nedostatečná povrchová úprava či oprýskaná ochranná vrstva zase umožňuje přímý kontakt kovu s vlhkostí a kyslíkem, což vede k rychlejšímu vzniku rezavých skvrn.

close info Shutterstock.com / Praiwan Wasanruk zoom_in Zahradní nábytek chraňte před nepříznivými podmínkami počasí plachtou nebo je uklízejte pod střechu.

Hrubé očištění nábytku

Než se pustíte do čištění kovových částí octem, je za potřebí rez a další případné nečistoty odstranit co nejvíce to půjde. Na pomoc si proto vezměte ocelovou vlnu nebo ocelový kartáč, kterými na rez lehce tlačte. Nakonec použijte ještě smirkový papír a poté se můžete pustit do další fáze čištění.

Ocet rez vyžere

Nejlepší způsob, jak rez odstranit, je ponořit postižené části do octa. Pokud se vám to nepodaří, namočte do octa kus látky či toaletního papíru a obmotejte tím vše, kde se rez nachází. Ocet pak nechte působit nejméně do druhého dne, v případě většího zrezivění klidně až do třetího nebo čtvrtého dne.

close info Shutterstock.com zoom_in S octem odstraníte rez levou zadní!

Zahradní nábytek jako nový

Po uplynutí doby použijte opět ocelový kartáč nebo ocelovou vlnu k pečlivému očištění rezavých skvrn. Při čištění dbejte na to, abyste použili dostatečnou sílu k odstranění rzi, ale zároveň abyste nepoškodili povrch nábytku. Následně kovové části důkladně opláchněte čistou vodou a osušte do sucha.

Ochrana před opětovnou korozí

Aby byl váš zahradní nábytek chráněn před opětovným vznikem rezavých skvrn, doporučuje se na povrch kovových částí aplikovat ochranný nátěr. Tím ho ochráníte před vlivy počasí a prodloužíte jeho životnost.

Nábytek nejdříve očistěte jarovou vodou od mastnoty, špíny, prachu a dalších nečistot. Poté už jen stačí nanést vhodný konzervační olej nebo přípravek WD-40 a máte vystaráno!

