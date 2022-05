Vypěstovat citroník je snadné: Neutrácejte a zasaďte pecku z koupeného citronu

Nechte k vám domů dýchnout atmosféru exotiky a pusťte se do pěstování citroníku. Pro začátek vám budou stačit semínka, která snadno získáte, když si koupíte citron.

Citroník je velice krásná stálezelená rostlina, kterou můžete s přehledem pěstovat i doma. Pokud se o něj budete správně starat, nejenže bude prvotřídní ozdobou vašeho bytu, ale jistě se dočkáte i svěžích plodů. Citrusový keřík ovšem bude vyžadovat vaši plnou pozornost, která vám ve výsledku bude dělat příjemné potěšení.

Žijte v souladu s přírodou, máme pro vás bezva trik

Začněte tím, že místo plastového květníku využijete k pěstování citroníku citronovou kůru. Malý květník si totiž můžete udělat rovnou z půlky vymačkaného citronu. Budete tak šetřit přírodu, protože tato „nádoba“ se sama časem rozloží.

Jakmile vám sazenice dostatečně vyklíčí, měli byste je přesunout do větších nádob, raději vždy sáhněte po těch hliněných. Zdroj: shutterstock.com

Citrony nade vše

Žluté citrusové plody jsou nejen skvělým dochucovadlem mnoha pokrmů, ale velice dobře poslouží i jako užitečné a dokonalé čistidlo. Fungují stejně jako chemické přípravky z obchodu. Zároveň mohou posloužit jako příjemný osvěžovač vzduchu, který se line vzduchem domácnosti hned, jak do citrusového plodu zakrojíte.

Semínka je potřeba připravit

Nevyhazujte zbytečně slupky od citronu! Jakmile vymačkáte poslední kapku citronové šťávy, máte základ pro výrobu květinové nádoby. Vždy je lepší vybrat si větší plod, který rozkrojte na dvě polovičky. Hned po přeříznutí vydlabejte polévkovou lžící dužinu a do dna udělejte menší otvor, aby mohla do budoucna přebytečná voda odtékat ven.

Semena citronu očistěte od dužiny a na několik hodin je ponořte do vody. Když změknou, opatrně z nich oloupejte slizkou vnější ochrannou vrstvu. Ideálně použijte pinzetu. Poté semena opět namočte do vody, a to klidně i na několik dnů.

Speciální zeminu pro pěstování citrusů si můžete pořídit v nejbližším zahradnictví či květinářství, anebo lze použít i hlínu ze zahrady, ideálně z krtince. Zeminou naplňte slupky a vsaďte do nich připravená citronová semínka.

Sazeničky zalévejte vždy přiměřeně a umístěte je nejlépe na parapet, kam na ně dosáhnou sluneční paprsky a kde budou mít dostatek denního světla. Prospěje to i úspěšnému klíčení.

Sazenice i se slupkou přímo do nádoby

Jakmile vám sazenice dostatečně vyklíčí, měli byste je přesunout do větších nádob, raději vždy sáhněte po těch hliněných. Můžete zvolit i variantu výsadby do truhlíků.

Citroník vás potěší i nádherně vonícími květy. Zdroj: Shutterstock

Jak citron zalévat?

Zasazená semínka zvlhčujte pomocí rozprašovače. Větší rostliny už potřebují pravidelnou a dostačující zálivku. Jen si dejte pozor na zbytečné přemokření, spíš vždy nechte substrát mírně proschnout. Nikdy by neměla zůstat voda ve spodní misce déle než hodinu. Citronovníku také velice prospěje i pravidelné rosení, kterým zajistíte rostlině vyšší komfort. Ochráníte ji před mnohými škůdci, kteří vyhledávají suché prostředí.

Dodávka živin je pro citrony důležitá

Citroník potřebuje speciální hnojivo na citrusy, které je bez přísady vápníku. Mělo by určitě obsahovat železo, které velice napomáhá správnému žloutnutí plodů. Během letní sezóny hnojte rostlinu každý týden, přes zimu postačí hnojení jednou za měsíc. V zimě je vhodné také snížit zálivku, protože během vegetačního klidu spotřebuje rostlina mnohem méně vody.

