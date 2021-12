Úžasný trik: Jak vypěstovat citron z pecky pomocí vejce

Možná se smějete, ale ja to tak. Nyní si můžete z pecky vypěstovat za pomoci vajíčka své vlastní citróny. Nehledě na to, že citronovník je velmi krásná a voňavá rostlina, která se bude ve vašem bytě vyjímat.

Citronovník můžete pěstovat i doma, není tedy důvod, proč s tím nezačít. Pokud se o něj budete správně starat, za nějaký čas se z něj můžete dočkat vlastních žlutých zdravých plodů plných vitamínů. Obrňte se ale trpělivostí a myslete na to, že je důležité dodržovat určitá pravidla.

Citrony jsou velkým zdrojem vitamínu C, který je právě v tomto čase pro lidský organismus velmi důležitý. Není tedy ideální řešení vyzbrojit se vlastním citronovníkem a mít po ruce tyto žlutavé plody pokaždé, když na ně dostanete chuť?

Vlastní citronovník můžete vypěstovat z pecky a poté jej naroubovat. Pokud se na to necítíte, existuje také možnost si koupit již vzrostlé dospělé rostliny, čímž se plodů dočkáte samozřejmě dříve.

Pokud se o citronovník budete správně starat, za nějaký čas se můžete dočkat vlastních plodů. Zdroj: Pixabay

Myslete na to, po jaké odrůdě sáhnete

Vzhledem k tomu, že se jedná o exotické rostliny, ne každá je vhodná pro pěstování v tmavém bytě. Několik výjimek se ale samozřejmě najde. Jednou z nich je citronovník pavlovský, který není světlomilný a přes zimu dobře snáší vyšší bytové teploty. Další odrůdou vhodnou do bytu je citronovník durko nebo citrus calamondin. Tento kříženec citronu a mandarinky má menší vzrůst, oranžové plody, ale chutná spíše jako citron než jako mandarinka.

Jak pěstovat ze semen?

Pokud si však chcete vypěstovat citronovník ze semen, dodržujte následující postup. Z rozkrojeného citronu vydlabejte jadérka a osušte je. Následně je musíte zbavit vnější slupky. Použijte k tomu pinzetu, je to pěkná piplačka. Oloupaná semínka položte na papírovou utěrku a navlhčete je vodou. Pak utěrku přeložte tak, aby semínka zůstala uvnitř a opět utěrku navhčete. Utěrku se semínky dejte do zavařovací sklenice a zavřete. Nezapomeňte si poznamenat, kdy jste semínka do sklenice uzavřeli.

Zkontrolujte kořínky, pak přichází čas vajec

Za dva týdny zkontrolujte, zda mají pecičky už kořínky. Pokud ano, přišel čas vajec. Vajíčko rozklepněte, odloupněte kousek skořápky a obsah vajíčka nalijte do misky. Do spodní části skořápky udějete malý otvor. Skořápka bude připomínat takový malý květináč. Naplňte ji substrátem, udělejte důlek a semínko zasaďte kořínkem dolů. Skořápku pak postavte například na plastové víčko a navlhčete ji vodou.

Květy citronovníku nádherně voní. Zdroj: Pixabay

Až začne skořápka zelenat, počkejte ještě dva týdny, a až budou rostliny několikacentimetrové, je čas přesadit je do květináče. Nádoba musí být dost velká, aby rostlinka měla k růstu dostatek prostoru.

Citronovník zasaďte tak, že skořápku rozmáčkete a vložíte ji do hlíny spolu se spodní častí. Následně ji zalijte a dejte na světlé místo. Pozor ale na příliš vysoké teploty, ty nejsou vhodné. Pravidelně zalévejte a odstraňujte suché lístky či větvičky. Pokud chcete mít jistotu kvalitního hnojiva, používejte slepičí trus.

