Opravdu funguje citronová šťáva jako účinný likvidátor plevele?

Plevel nás svou přítomností na záhonech nebo ve spárách zámkové dlažby obtěžuje celou sezónu. V článku se dozvíte jak si vyrobit domácí postřik a jestli mezi účinný likvidátor patří i citronová šťáva.

Plevel je všudypřítomný, tam kde včera nebyl, dnes je! Jak je to možné? Plevel je prostě nesmrtelný! Takové věty si mumlá pod vousy skoro každý zahrádkář.

Plevel nám dokáže opravdu zkazit radost. Zdroj: Profimedia

Ale co jeden člověk považuje za plevel, druhý považuje za nejlepší rostlinu na své zahrádce. Jeden z příkladů je pampeliška. Ano, smetánka patří mezi vytrvalé plevelné byliny, ale mnoho lidí každoročně čeká na její květy, aby si z nich mohli připravit například pampeliškový med.

Klasika, která funguje

Horká voda – nejlépe vyrazte na zahradu s rychlovarnou konvicí, aby voda byla opravdu vařící. Pokud nechcete plýtvat, což je z ekonomického hlediska pochopitelné, myslete na plevel třeba při vaření oběda. Proč? Po uvaření brambor, rýže, vajíček apod., vezměte hrnec s horkou vodou na zahradu a chrstněte jí na nežádoucí plevel. Dvě mouchy jednou ranou.

Posekaná tráva – když posekanou trávu použijete jako mulč na záhon, nejen, že vám na něm nebude prorůstat plevel (nebo jen minimálně), ale vrstvička trávy také zadržuje vodu a její postupné tlení dodává půdě potřebné živiny.

Olej – ze spíže vezměte rostlinný olej a pokapejte jím rostliny k likvidaci. Rostlina nebude mít šanci „dýchat“ a zajde.

Rostlinné oleje mají různé zbarvení. Zdroj: Alexander Prokopenko / Shutterstock.com

Igelit – metoda, která je perfektní při zakládání záhonu. Igelit položte na místo, kde chcete záhon mít, na něj nasypte mulč a nechte působit nejméně dva týdny.

Ruční práce – bude vás bolet celé tělo, ale vytrhávání plevele je velmi efektivní metoda. V obchodech se dají zakoupit vytrhávače plevele s teleskopickou tyčí, aby námaha při práci nebyla tak velká. Dokonce se prodávají i vypalovače plevele! Ty se dají pořídit elektrické, nebo plynové. Ale osobně bych se o dlažbu bála…

Citronová šťáva, likvidátor nebo ne?

Ano, opravdu likviduje plevel. Aplikujte jí velice opatrně, zabíjí samozřejmě všechny rostliny, tak ať si neumoříte vaší pěstovanou krásu. Ideálně se hodí na plevel mezi dlaždicemi, kde nehrozí kontaminace dalších rostlin.

Jestli vám je citronová šťáva málo, přidejte do ní bílý ocet! Postřik si jednoduše připravíte: 100 ml citronové šťávy přilijte k litru octa. Zabiják je hotový.

Citronová šťáva Zdroj: Shutterstock.com / Joshua Resnick

Postřik ze soli a bílého octa

Do kýble si nalijte nejdříve 3,5 litru bílého octa, přidejte hrnek soli a promíchejte. Poté dejte do kbelíku 2 lžíce přípravku na nádobí a opět zamíchejte. Teď už jen stačí roztok přelít do rozprašovače a vyrazit na plevel. Stříkejte na celou rostlinu, kterou chcete zničit, včetně listů zespodu.

