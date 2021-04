Vypěstujte si plodící pomeranče a citróny v květináči a mrazuvzdorné na zahradě

Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Milujete omamnou vůni citrusových rostlin připomínající letní exotickou dovolenou? Přeneste si tuto atmosféru domů. V bytě, v zimní zahradě, ale i na balkóně či terase vám citrusy také porostou. Při správné péči dokonce sklidíte i pár voňavých plodů.

Citrusovým stromům se skvěle daří v prostorných květináčích, které jsou umístěné na jih nebo na západ. Rostliny by také měly být chráněné před větrem. Pokud nemáte byt situovaný na slunečnou stranu, rostlinám můžete pomoci umělými světly, které necháte zapnutá 12 hodin denně. Stromy také milují vysokou vlhkost. V létě je zalévejte jednou týdně odstátou dešťovou vodou. Do ní můžete také přidat speciální hnojivo pro citrusy. Na jaře rostliny prořezejte. Odstraňte větve, které jsou vysušené, tenké nebo vypadají unaveně. V zimě stromečky přemístěte například do předsíně nebo garáže. Chlad jim nevadí, jen nesmí promrznout.

Pěstování v květináčích je především praktické. Stromy se tak budou lépe přemisťovat Zdroj: Shutterstock.com / Cora Mueller

Výsadba citrusů

Pěstování v květináčích je především praktické. Stromy se tak budou lépe přemisťovat. Zvolte prostorný hliněný květináč s odtokovou dírou. V podmáčené půdě se stromům nedaří. Pro jednoleté rostliny zvolte květináč o průměru 10–12 cm. Důležitý je také výběr zeminy. Buď kupte speciální substrát pro citrusy nebo si zeminu připravte sami. Potřebovat budete zahradnický substrát, jílovitou zeminu a písek v poměru 2:1:1. Stromy přesazujte každé dva roky do většího květináče. Dvouletý citrus by měl mít květináč o průměru 16 cm, čtyřletý již kolem 30 cm.

Péče na jaře a v létě

Jakmile začne citrus na jaře znovu růst, je nutné ho přesunout ven na co nejslunnější místo. Aktivní růst začíná již kolem 12 °C. Optimální teplota je mezi 22–24 °C. Pokud chcete mít rostliny v interiéru, dařit se jim bude při denní teplotě 18 °C. V noci může teplota klesnout o pět až deset stupňů. Citrusy se také přizpůsobí slabším světelným podmínkám. Pokud však chcete, aby jim vyrostly plody, potřebují přímé sluneční světlo alespoň 6 hodin denně. Důležité je chránit strom před náhlými změnami teploty. Pokud předpověď hlásí přízemní mrazíky, přikryjte ho netkanou textilií. Na jaře je dobré strom prořezat. Zaměřte se na střed rostliny, aby se ke všem zbývajícím větvičkám dostalo světlo a vzduch. Odstraňte také malé výhonky, které se objevily na spodní části rostliny. Prostříhání můžete zopakovat i na konci sezóny, v září. Nebojte se, že tím rostlině ublížíte. Citrusy jsou plné života a zbývající větve vyprodukují více omamně vonících květů a plodů.

Péče v zimě

Rostliny zalévejte v zimě pouze jedenkrát za měsíc. Skvěle se jim bude dařit v nevytápěné, ale mrazuvzdorné kůlně, ve sklepě nebo ve skleníku. Centrálně vytápěné místnosti jsou nevhodné kvůli příliš horkému a suchému vzduchu. Pokud však chcete citrusy pěstovat v interiéru, poohlédněte se po kříženci kumkvatu (Citrus japonica) a mandarinky (Citrus reticulata) zvaném kalamondin (Calamondin), který si s teplem poradí.

Pěstování pomerančů a citronů: řešení problémů

Kapka na listu: Miniaturní zlatá kapka je známka stresu, které může způsobit příliš velké teplo, chlad nebo nesprávné zalévání. Nebojte se, není to žádná katastrofa. Zkuste ubrat teplotu na topení nebo postupně zvyšovat vlhkost.

Miniaturní zlatá kapka je známka stresu, které může způsobit příliš velké teplo, chlad nebo nesprávné zalévání. Nebojte se, není to žádná katastrofa. Zkuste ubrat teplotu na topení nebo postupně zvyšovat vlhkost. Lepkavé listy: Mohou být známkou přítomnosti červců nebo hmyzu, kterému se daří ve vlhkých podmínkách. Listy omyjte mýdlovým roztokem a větvičky prořízněte, aby se zlepšila cirkulace vzduchu.

Mohou být známkou přítomnosti červců nebo hmyzu, kterému se daří ve vlhkých podmínkách. Listy omyjte mýdlovým roztokem a větvičky prořízněte, aby se zlepšila cirkulace vzduchu. Poškozené listy: Za ty mohou larvy. Proto listy rychle odstraňte.

Za ty mohou larvy. Proto listy rychle odstraňte. Žluté listy: Mohou prozrazovat přítomnost roztočů. Citrusy mohou také trpět chlorózou, protože netolerují vápno. Zežloutnutí listů může mít na svědomí také průvan, nízké teploty, nadměrné zalévání nebo nedostatek hnojiva.

Mrazuvzdorný citronečník trojlistý

Tento nízký stromek pochází z Japonska. Plody mají nahořklou chuť, vypadají jako citrón, ale jsou menší. I když mají spoustu vitamínu C, nekonzumují se. Vzhled citronečníku trojlistého (Poncirus trifoliata, syn. Citrus trifoliata) je velice dekorativní.

Citronečník trojlistý je atraktivní pro množství bílých květů. Zdroj: Svetlanko / Shutterstock.com

Na jaře je krásně obsypaný květy a na jaře žlutými plody, které vydrží často až do konce listopadu, kdy už opadaly i listy. Rostlina je nenáročná na pěstování, odolná vůči hnilobě kořenů a virovým chorobám. Dokonale snáší chlad a mrazy až -20 °C. Proto ho nemusíte přemisťovat na zimoviště, ale můžete ho nechat venku celoročně.

Zdroje: www.gardeningknowhow.com, abecedazahrady.dama.cz a zena-in.cz