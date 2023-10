close info Shutterstock.com

Kateřina Jelínková 8. 10. 2023 8:44 clock 3 minuty video

O místo posledního odpočinku našich blízkých chceme pečovat nejlépe, jak je to možné. Ostatně je to už to jediné, jak můžeme vyjádřit úctu k jejich bývalému životu. Jenomže jaké květiny zvolit k úpravě hrobu, aby dlouho vydržely a byly stále krásné? Stačí se inspirovat zkušenostmi našich babiček.

Pokud si nevíte rady s úpravou hrobu a nemáte čas obden chodit zalévat květiny, můžete směle vsadit na listopadky. Že nevíte, o jakou novotu vlastně jde? Nemusíte mít obavy, tyhle rostliny jsou v našich krajích velmi dobře zabydlené a znali je a milovali už naši předci. S podzimní úpravou hrobu může poradit i video na youtube na kanálu PlantDo: Zdroj: Youtube Listopadky hýří barvami My možná budeme listopadky spíš znát pod názvem chryzantémy, a když se právě v těchto dnech podíváme na jakýkoliv trh nebo i do obchodů, jistě jich objevíme nepřeberné množství. Větší i menší, nejrůznější barevné varianty, nakvetlé nebo plné poupat – to všechno jsou listopadky, které se na hrob hodí snad nejlépe ze všech. Jedinou jejich nevýhodou je citlivost na mráz, musíme tedy počítat s tím, že jde o rostlinu, která bude hrob zdobit skutečně jen na podzim. V tomto období je ale zcela ideální. Chryzantémy milovali už japonští císaři Chryzantéma, ačkoliv u nás dokonale zdomácněla, původně přicestovala ze země vycházejícího slunce, tedy z Japonska, kde si jí vážili dokonce sami členové císařské rodiny. Ony samy ale kromě zálivky žádnou císařskou péči nepotřebují, jen ocení umístění na slunečném prostranství. Před mrazíky je ochráníme sestřihnutím a zakrytím například chvojím nebo třeba netkanou textilií. Takto ošetřené bez větších problémů vydrží do příštího roku. close info Shutterstock.com zoom_in Vřesy na náhrobku nádherně pokvetou po celý podzim. Ocún jesenní vykouzlí jaro i na podzim Ačkoliv se to nezdá, i podzim může přinést nádech jara. Jak je to možné? Svěží atmosféru i v začínajícím sychravém podzimu totiž dokáže vyčarovat ocún jesení, který svým vzezřením velmi připomíná typicky jarní krokusy. Ocún je přitom jednou z rostlin, které můžeme s úspěchem využít také při podzimní péči o hroby, protože není problém pěstovat jej v truhlících. Jejich jemně pastelově barevné květy tak mohu mile podtrhnout vzpomínku na zesnulé, a to od září až do konce listopadu. Nemůžeme od něj sice čekat žádné bohaté olistění, ale květy budou nepřehlédnutelné. Jen je potřeba pamatovat na jednu neblahou vlastnost ocúnu – jsou to rostliny jedovaté (i když je dříve naše babičky používaly také jako léčivky) a jako s takovými s nimi také musíme nakládat. close info Shutterstock.com zoom_in Ocún jesenní zkrášlí hrob atmosférou jara. Vřesovce pokvetou celou zimu Pokud si přejete rostlinu, o kterou se skutečně prakticky nebudete muset starat a bude na hrobě dělat parádu opravdu hodně dlouho, sáhněte po vřesu, rozhodně se nezmýlíte. Na trhu je dnes velká spousta barevných variant i velikostí, ale ať už sáhnete po kterémkoliv, jistě budete spokojeni. Je také dobré znát rozdíl mezi dvěma (pro laika) téměř stejnými rostlinami, a to jsou vřesy a vřesovce. Zatímco vřes pokvete hlavně na podzim, vřesovec vydrží svými kvítky zkrášlovat místo posledního odpočinku vašich blízkých až do jara.

