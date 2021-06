Co dát na záhony pod jahody, aby nehnily? Zkuste chytrou hladovou houbu

Krátké období zrání jahod je skoro tu. Letos se malinko opozdí, ale i tak to bude sladký start začínající letní sezony nejen pro děti, ale i všechny zahradníky. Jahodníky jsou v květu, tvoří se první plody, jak jim pomoci, aby nehnily?

Zdroj: cs.wikipedia.org, www.ahaonline.cz

Každoroční přípravy

Hniloba jahod se objevuje každoročně. Samozřejmě, déšť a vlhkost pomáhají jejímu šíření a devastaci plodů. Preventivně můžeme jahodám pomoci několika způsoby. Ale v zásadě je nutné udržet plody suché, bez kontaktu s půdou nebo již kazícím se ovocem. Hniloba se bude rychle šířit a za krátko může zničit valnou část vaší úrody.

Sláma, mulčování i podestýlka z posekané trávy mají jahodníkům poskytnout to samé. A to zadržet vláhu v zemi, ale zajistit suchý povrch, aby zrající plody nepřicházely do častého styku s vlhkostí. Pěstitelé jahod doporučují i 5 cm vysokou vrstvu, aby byla řádně účinná. Fólie z netkané textilie je také vhodná pro pěstování jahod, ale i za použití folie je mulč navíc výhodou.

Mulčování slámou jahodníkům svědčí Zdroj: FamVeld / Shutterstock.com

Na co nezapomenout

Hnojení bohaté na draslík je vhodné používat během celé doby zrání. Nejde jen o to, aby vám rostlina plodila na maximum během letošní sklizně. Už v srpnu si jahodníky založí pupeny na příští rok, takže jejich výživa by neměla být opomenuta ani po odkvětu a sklizni. V zahradnictví naleznete vhodná hnojiva speciálně pro jahodníky nebo „květ a plod“, které je vhodné i pro ostatní ovoce.

Očista rostlin a sběr ovoce u jahod by měla probíhat co denně. Rostliny probíráme od spodních výhonků. Posbíráme veškeré uzrálé ovoce, odstraníme zahnívající plody i žluté nebo uschlé lístky. Nejlépe chutnají jahody čerstvě utržené, ale určitě znáte mnoho způsobu jak je zpracovat nebo uchovat na později.

Chytrá hladová houba

Postřiky proti zahnívání nejsou během zrání ideální, protože bychom po jejich aplikaci neměli sklízet alespoň 5 dnů. Čehož se během pěkného počasí a postupného zrání nedá vhodně docílit. Jahody je ideální sbírat každý den, právě i proto, aby nám přezrálé plody inklinující k napadení nešířili hnilobu na další rostliny v okolí.

Věděli jste, že v boji s hnilobou máme tajný trumf?

Milovníci BIO prostředků budou mít velikou radost. Jde o takzvanou „chytrou houbu“, jejíž chování pečlivěji prozkoumal český vědec neobvyklého jména, Dáša Veselý. Chytrá houba, Pythium oligandrum, je mykoparazitickou houbou, což znamená, že je to houba kanibal. Živí se výhradně jinými houbami, a tak nám pomůže od hniloby jahod, aniž by ona sama plody nějak poškodila. Používá se v zálivce a je ideálním biologickým předkem pro ochranu naší sklizně. Má však také další využití a pomáhá nejen v zahradě, ale také v likvidaci hub a plísní ve vnitřních prostorách.