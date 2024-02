Orchideje jsou velmi zajímavé, ale pěstujeme je pro květ. Listem nijak neučarují a zdobné jednoduše nejsou. Víte, co dělat, aby vaše orchidej kvetla? Podořte ji hnojivem i ideálními podmínkami!

Péče není náročná. Orchideje často hýčkáme až příliš

Už víte, jak se starat o exotickou krasavici, která sedí na vašem parapetu? Orchideje jsou krásnými dárky až do okamžiku, kdy vám začne gumovatět a žloutnout. Nejčastějším zabijákem nejen orchidejí, ale veškerých pokojovek, je voda, respektive přílišná zálivka. Samou láskou to se zálivkou přeháníme i přesto, že orchideje jsou náročnější na vzdušnou vlhkost než na vláhu substrátu.

Někdy se stává, že i když si později osvojíte péči o orchideje a rostlina překypuje zdravím, stejně nekvete. Jak jí potom pomoci? Podívejte se na tento příspěvek z YouTube kanálu Já vím. Na kvetení doporučují autoři příspěvku obyčejný česnek.

Zdroj: Youtube

Co orchidejím nabízí obyčejný česnek

Právě česnek nabízí orchidejím přesně to, co mimo pěstebních podmínek potřebují. Obsahuje síru a mikroživiny, které se podílí na tvorbě chlorofylu a celkovém zdraví rostliny. Zkvalitňují také syntézu bílkovin, brání napadení plísněmi, což je dobře známý fakt a vybudí rostlinu i ke kvetení.

Orchidejte, stejně jako další květiny, můžete přinutit ke kvetení průmyslovými hnojivy, nesnažte se o to však příliš brzy po odkvětu, nebo když na tom není rostlina dobře. Vyčerpání rostliny kvetením není nic neobyvklého.

I když je jisté, že na orchidejích je nejzajímavější právě kvetení, není možné, aby rostlina kvetla neustále. To by ji natolik vysílilo, že by se to muselo odrazit i na jejím stavu. Různé druhy se mohou lišit nejen nestejnými nároky, ale také rytmem kvetení během roku. Jinak kvetou i rostliny různého stáří. Nejobvyklejší z orchidejí Phalaenopsis čili česky můrovec kvete minimálně jednou do roka, při ideálních podmínkách a zvýšené péči dokonce dvakrát až třikrát.

close info Profimedia zoom_in Záplavy květů docílíte sesazením několika rostlin do jedné nádoby.

Jak se starat o orchidej, aby kvetla?

Kvetení orchidejí podpoříte vhodnými podmínkami. Mezi takové patří dostatečně jasné, ale nepřímé světlo, což je základ pěstění, stejně jako adekvátní zálivka. Důležitá je rozhodně také teplota.

I když orchideje milují pokojových 18 až 24 °C, vyhovuje jim střídání vyšší denní teploty s nižší teplotou během noci, proto se pokuste najít květině takové místo, které není vytápěné na stejnou teplotu ve dne i v noci. Takové podmínky se podobají střídání teplot v přírodě, což je pro rostlinu jednoznačně vhodnější.

Orchidej hnojte především v době kvetení, aby příliš neslábla a udržela se v dobré kondici. Pokud chcete rostlině nabídnout větší květináč, přesazujte ji nejdříve 4 týdny po odkvětu. Odstraňte také starý květní stonek, a kromě ošetření kořenů a sledování množství zálivky, dopřejte rostlině i vzdušnou vlhkost, napříkad rosením. Někdy ale stačí blízkost jiných rostlin, které také zvyšují obsah vodních par ve vzduchu.

