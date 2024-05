Zatímco před lety byly citrusovníky pěstované v domácích podmínkách jen otázkou snů, dnes to není žádný problém. Koupíme je v běžných prodejnách a k dispozici jsou i speciální hnojiva. Víte ale, jak takovou exotickou rostlinu přimět nejen ke kvetení, ale hlavně k tvorbě plodů?

Ať už se rozhodnete pěstovat citroník, nebo i jiný citrusovník jako jsou například pomerančovníky a podobně, budete potřebovat znát několik základních pravidel, bez nichž se tyto stromky neobejdou.

Chcete-li navíc tyto rostliny přimět, aby plodily, bude skutečně nezbytné chovat se k nim tak, jak si přejí a hlavně jak potřebují. Uvědomme si, že jejich původním domovem byly pravděpodobně Jižní Čína, Indie a Barma, kde panují docela jiné podmínky než u nás. Přesto se můžeme do pěstování odhodlaně pustit.

Naučte se roubovat citrusy. Poradí video na youtube v kanálu Zahrada pro radost:

Zdroj: Youtube

Hlavně světlo

Citroník je stálezelený strom, který pro svůj spokojený růst potřebuje poměrně hodně slunečního svitu. Můžeme proto mít zvláště v bytových podmínkách drobné problémy v zimním období, kdy bychom jej měli umístit co nejblíže k oknu, ale na druhou stranu nesnese přímé teplo z radiátoru.

Milovníci citrusovníků si ale jistě poradí. Méně než pět hodin slunce denně se může stát při delším období takových podmínek problematické.

Jakou půdu pro citroník?

Chceme-li z citroníku sklízet kyselé ovoce, budeme pro něj potřebovat dobře propustnou půdu a dostatečně velkou nádobu. Půda, která bude dobře propouštět vodu, je pro tento strom velmi důležitá zvláště proto, že má specifické nároky na závlahu.

Vyžaduje totiž ne příliš častou, ale za to velmi důkladnou zálivku. Co to znamená? Nebudeme jej zalévat obden malým množstvím vody, ale až v okamžiku, kdy bude půda na povrchu proschlá až do hloubky kolem pěti centimetrů.

Umění správné zálivky

Pak přijde důkladné prolití celého objemu květináče, ovšem voda se v něm nesmí držet. Přemokření může vést ke konci rostliny. Zálivku provádějte vždy cíleně ke kořenům stromku, případně jej nechte “napít” díky květináči ponořenému do mísy s vodou.

Voda na listech za slunečného počasí by mohla způsobit jejich hnědnutí a opad. Chcete-li tedy citroník umýt nebo ošetřit proti škůdcům, provádějte to vždy v době, kdy nehrozí dopad přímých slunečních paprsků, tedy ideálně ve večerních hodinách, pokud máte citroník zasazený přímo v zahradě.

U pokojových stromků je to trochu jednodušší, ale stejně je nutné jej alespoň oddálit od okna na dostatečně dlouhou dobu, aby stačil zcela oschnout.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vlastní citrony? Jde to, ale chce to trochu zkušeností

Hnojivo: v létě hodně, v zimě málo

Abychom si zajistili nejen krásné voňavé květy, ale také budoucí plody, bude třeba citroník správně hnojit. V době vegetace, tedy hlavně v létě, musí jít o skutečně intenzivní péči, kdy dostane stromek speciální hnojivo jednou týdně.

Dodržíme přitom výše popsané pravidlo zálivky, nepůjde tedy o intenzivní zálivku, ale skutečně o přihnojení. V obchodech jsou k dostání speciální hnojiva pro tento účel, nemá smysl experimentovat s domácími přípravky, zvláště pokud jste v tomto oboru začátečníky.

Potřebují zimu, aby plodily

V zimě omezíme jak zálivku, tak i hnojení na nezbytné minimum a rostlinu přesuneme do místnosti s teplotou nepřekračující 15°C. To je pro nasazení květů a plodů zásadní. Jakmile necháme citroník i v zimě v teple obývacího pokoje, nemusíme se na jeho žlutou ozdobu ani těšit.

V chladu musíme citroník držet tak dlouho, než nasadí plody, které dorostou k jednomu centimetru. Pak teprve můžeme postupně stromek přesunout na jiné, teplejší místo.

Trpělivost a zase trpělivost...

Chcete-li si vyzkoušet pěstovat citroník ze semínka, není to vyloučeno, ale připravte si velkou dávku trpělivosti. Prvních plodů se totiž dočkáte nejdříve za patnáct let.

Stejně tak se budete muset smířit s tím, že i když je citron v plné zralosti kyselý, jeho vývoj může od květu trvat klidně i rok, podle odrůdy, kterou se vám poštěstí sehnat. Citroník rozhodně není nic pro zbrklé pěstitele, ale radost, kterou dokáže udělat, je obrovská.

Zdroje: www.yarden.com, www.gardeningknowhow.com, www.bylinkyprovsechny.cz