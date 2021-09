Co dělat, když kytky nekvetou: Musíte zjistit důvod. Toto jsou nejčastější

I zkušeným zahradníkům rostliny nekvetou. Jaká škoda, když opečovávané keře a květiny nenasadí na květ anebo uvadají před rozkvetením. Může to být zapříčiněno řadou důvodů. Víte, které to jsou?

Bez sluníčka nepokvetou

Žádné zdržování, pojďme na to. Důvodů, proč květiny nekvetou je jen pár. Může za to opomenutí některých dobře známých faktů, ale také přehnaná péče. Jako první zkontrolujte světlo. Má vaše rostlina dostatek slunečního svitu? V případě, že si květina hoví v žardině nebo květináči, můžete ji posunout někam, kde bude mít víc slunečního svitu. Pokud zeleň roste na stejném místě rok co rok, světelné podmínky se mohly léty změnit. Nestíní keře nebo stromy? Nejsou pupeny zarostlé uvnitř koruny? Zkuste odstranit stínící větve a místo trochu prosvětlit. Rozptýlené světlo nestačí všem. Některé druhy budou kvést, jen pokud jsou slunci dostatečně vystavené.

Možná nekvetou každé léto

Ne všechny rostliny kvetou každou sezónu. Zatím co letničky většinou vykvétají v létě a zdobí většinu sezóny, dvouletky nasadí na květ až druhé léto. Ujistěte se, co vlastně pěstujete. Různé druhy a kultivary se chovají jinak. Trvalky běžně kvetou během celého svého života, respektive každý rok. Pokud vaše nerozkvetla, pak hledejte dál, kde se stala chyba.

Divizna je typickou dvouletkou. Zdroj: Vera Dolezalova / Shutterstock.com

Hnojíte na květ, ale bez květu

Hnojíte správně? I přílišné množství hnojiva může škodit. Přehnojená rostlina nemusí kvést, a dokonce ji můžete úplně zahubit. Držte se striktně návodu na obalu hnojiv a nezvyšujte dávky. Naopak, pokud zeleň nekvete, zkuste spíš přibrzdit.

Nemocné kytky nepokvetou

Ani nemocné rostliny nekvetou, a co teprve když jsou napadeny škůdci. Pořádně si rostlinu prohlédněte. Odstraňte zaschlé listy i květy. Někdy mohou být škůdci i v půdě. To se stává i pokud jsou rostliny v květináči. Odhalit lalokonosce nebo drátovce nebo jiné breberky někdy trvá. Dejte si pořádně záležet a rostlinu prověřte, než tuto variantu zcela vyloučíte. K nemocným květinám můžete směle přirovnat i ty omrzlé. Pokud byla rostlina poškozena mrazem. Může jí to trvat klidně i sezónu, než se vzpamatuje, a proto vyčerpávající kvetení nechá až na příští rok.

Nemoci se mohou projevovat různými způsoby. Zdroj: darksoul72 / Shutterstock.com

Řezem ke kvetení

Abyste podpořili četné a zdravé kvetení, je důležitý i správný zástřih, resp. řez. Špatně voleným zákrokem můžete rostlině v kvetení zabránit anebo ji velmi zbrzdit. Je také možné, že je vaše zeleň zanedbaná a vysilují jí přírůstky. Ubezpečte se, že víte, jak se správě o zeleň postarat. Zatímco některé květiny se ze špatného řezu vzpamatují, jiné vám dají najevo, jak velká chyba to byla.

Mají se dobře, ale nekvetou

Přilepšili jste květině velikým květináčem? Chyba! I to ji může brzdit v kvetení. Pokud má rostlina příliš mnoho místa, může ji to nabudit k růstu kořenového systému. Ne, že by jí nebylo dobře. Ale i z tohoto důvodu může kvetení odložit na jindy. Nebojte se. Pokud je právě tohle důvodem k nekvetení, snad se dočkáte napřesrok. Hlavně, že je zdravá a nic jí nechybí.

