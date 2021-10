Co je třeba stihnout na zahradě ještě v říjnu? Toto je seznam nutných prací

Určitě víte, co vás na zahradě v říjnu ještě čeká. Projděte si s námi seznam toho, jaké práce byste v říjnu neměli opomenout, ať neztratíte přehled. V říjnu je na zahradě spousta práce, ale také potěšení z vysazování nové zeleně.

Říjnová sklizeň na zahradě

V říjnu nás stále čeká nějaká odměna a není to jen pohled na upravenou zeleň a uklizenou zahradu. Ještě je stále co sklízet. Hlavně pozdní švestky, jablka nebo hrušky. Také ořechy všeho druhu už jsou zralé a nezapomeňte ani na šípky. Sklízet můžete i kořenovou zeleninu. S čínským zelím, hlávkovou kapustou nebo salátem můžete počkat až do mírných mrazů. A mrazuvzdorný špenát, růžičkovou kapustu, pastinák či kořenovou petržel sklízet nutně nemusíte, ale je dobré ochránit je před holomrazy.

Podzimní a zimní jablka a hrušky vydrží ve vhodném sklepě dlouho kvalitní. Zdroj: Shutetrstock.com / Fotaw

Říjen ve znamení úklidu

Úklid zahrady spočívá nejen ve shrabání listí, ale také ostříhání posledních uvadlých květenství, kompostování zeleně, která skončila vegetační období a zastřižení keřů. Před zimou neprořezávejte příliš hluboko. Prostříhat musíte razantně jednouplodící maliníky. Očištěné záhonky můžete před rytím pohnojit, případně posekat a zapracovat do půdy zelené hnojení.

Zarývání zeleného hnojení. Zdroj: Ludmila Dušková

Příprava trávníku na příští rok začíná v říjnu

Trávník můžete naposledy posekat, ale na vysoko. To se docela hodí, protože sekačkou s vakem můžete posbírat i spadené listí. Vhodné je také provzdušnění, pohnojení a případný dosev ploch, které se během léta poničily.

Udělejte maximum pro přezimování rostlin

Zazimujte teplomilné rostliny ve vnitřních nevytápěných prostorách nebo izolovaném skleníku. Zeleň náchylnou k omrznutí ochraňte přihrnutím mulče, chvojím či geotextilií.

Otužilé trvalky speciální zazimování nepotřebují. Zdroj: Anna Gratys / Shutterstock.com

Říjen patří i nové výsadbě

Možná už máte úklidu a zazimování dost. Zpestřete si práci něčím jiným. Než uhodí první mrazíky, můžete vysadit živý plot z listnatých dřevin. Prostokořenné opadavé keře se vysazují na podzim, případně brzy na jaře. Přesadit či vysadit můžete také nové okrasné i ovocné dřeviny nebo například růže. Také cibule narcisů, tulipánů, krokusů a hyacintů můžete zasadit teď. Stejně tak jako česnek. Pokud máte vypěstované dvouletky, jako jsou pomněnky nebo zvonky, nastal čas je rozsadit na budoucí stanoviště a přikrýt chvojím nebo přemístit do pařeniště. Říjen je také obdobím, kdy máte poslední možnost založit jahodový záhonek.

