Co dělat po odkvětu růží? Ostřílení zahrádkáři dobře vědí, nováčkům bude třeba trošku napovědět, jak se o odkvétající růžové keře postarat. Co s růžemi, které už odkvetly nebo postupně vadnou?

Péče o odkvétající růže

Je odstraňování uvadajících květů nutné? Není. A proč se tedy dělá? Je to rozhodně dobrý nápad hned z několika důvodů. Nejenže bude váš růžový keř vypadat k světu a „uklizeně", ale také tím podpoříte vznik nových květů a zároveň rostlinu zbytečně nevysilujete tvorbou semen, která nepotřebujete.

Co s růžemi po odkvětu? To vám poradí v tomto příspěvku z YouTube kanálu Plant Vibrations with Devin Wallien.

Zdroj: Youtube

Co s uvadajícími květy?

Pokud jste si zamilovali šípky a těšíte se pohledem na ně především na podzim i v zimě, kdy hezky vykukují ze sněhu, pak nechte několik květů uzrát v šípek až na konci sezony, respektive na konci kvetení té vaší konkrétní růže. Ne všechny kvetou celé léto až do podzimu. Některé druhy mají poměrné krátké a jen jedno období květu.

I když se nezkušeným může zdát, že růže kvetou celé léto, k takzvanému rozkvětu dochází zhruba v polovině června, na přelomu července a srpna a slaběji pak ještě začátkem října. Jsou to období, kdy řada růží nakvétá a tvoří velké množství poupat, nicméně i mezitím postupně nakvétá.

Jak odstraňovat vadnoucí květy růží?

Odstraňování uvadajících květů sice není nic světoborného, ale má také svá pravidla. Abyste zanechali rostlinu v té nejlepší kondici, nástroje musí být čisté a ostré. Někdo sice uštipuje nehty, ale pokud vám tento způsob vyhovuje, pořiďte si alespoň náprstek s ostrým břitem, který zajistí čistý řez bez rozdrceného stonku na konci.

Zkušení pěstitelé růží ale upozorňují, že správně byste měli květ odstranit při prvních známkách blednutí či ztráty svěžesti. Na nic zbytečně dlouho nečekejte.

Neodstraňujte květ hned pod květním kalichem, ale zhruba 5 až 8 milimetrů nad dalším zdravým očkem. U velkokvětých růží se odstraňuje květ i s částí stopky a také alespoň jedním úplným pětičetným listem. U růží, které tvoří v jednom místě více květů, odstraňte všechny květy naráz nad úplným listem.

Dbejte také na to, aby byl řez v tak silném místě, na kterém se budoucí květ bez problému udrží a nebude se v místě lámat. Ideálně by měl být řez nad očkem, které směruje ven, aby se keř provzdušňoval a nezarůstal příliš dovnitř.

Zdroje: homesandgardens.com, bhg.com