Koupili jste si sazenice rajčat a chcete, aby se vám dobře ujaly? Tady je pár tipů, které váš úmysl podpoří…

Ač na to rajčatové sazenice dvakrát nevypadají, jsou poměrně choulostivé. Pokud je nemáte „vypiplané“ doma, ale koupili jste si je u farmáře nebo v hobbymarketu, dejte jim nějaký čas na rekonvalescenci.

Podle zahradníků je tato „zeleň“ pěstovaná ve sklenících, kde jsou úplně jiné teplotní podmínky, než na zahradě. Proto není divu, že většina rajčatových nováčků pak zažívá při přesazování doslova šok.

„Není divu. Sazenice jsou pěstované ve vyhřátých sklenících. Když je pak rovnou zasadíte venku, nejsou z toho dvakrát nadšené,“ říká jeden z pěstitelů rajčat a dodává, že je lepší zakoupené sazenice pár dní nechat „odpočinout“ na zemi, v punnetu. Zvyknou si na jiné klima, ale také na přirozené slunce, které prakticky neznají.

Vyberte vhodné místo

Každá zelenina vyžaduje jiné podmínky pro život. Plodové odrůdy jako jsou račata, lilky nebo okurky si potrpí na sluníčko. Proto jim na zahradě najděte pěkné místo, kde svítí slunce alespoň osm hodin denně. Pokud jde například o listovou zeleninu, ta takové nároky na přirozené sluneční světlo nemá a klidně si poroste ve stínu.

Připravte půdu

Říká se, že kvalitní věci potřebují kvalitní základ. To platí i pro pěstování rajčat. Proto dejte své zelenině to nejlepší, co potřebuje. Sázíte rajčata do květináčů? Spokojí se se zahradní zeminou s trochou kompostu.

Pokud ale sazenice umístíte přímo do záhonu, je potřeba půdu pořádně nakypřit, aby byla okysličená a dobře sála vláhu. Nezapomeňte ji také „proházet“ s kompostem.

Čím bude půda kvalitnější, tím lépe rostliny sazenice porostou.

Sázejte ve správný čas

Nejlepší dobou na sázení je ráno nebo večer, když není zase tak horko. Jak na to: Vykopejte díru, která odpovídá hloubce kořenů.

Jemně stlačte plastový kelímek, ve kterém je rostlinka zasazená. Opatrně ji vyklopte a lehce prsty uvolněte kořeny. Poté dospod jámy dejte hnůj (ten je potřeba zarýt už 14 dní před výsadbou) nebo případně i ředěné zkvašené slepičince. Rostlinku zasypte a nezapomeňte průběžně zalívat.

Pozor na sousedy!

I v případě zdravého vývoje rajčat je důležité vědět, vedle koho rostou. Každá rostlina totiž vypouští do půdy jiné druhy látek, které nemusí ostatním vyhovovat. Proto je potřeba vědět, jaké vztahy mezi sebou sazenice mají.

Rajčatům vyhovuje sousedství s bazalkou, která zlepšuje chuť jejich plodů. Stejně funguje i máta, majoránka nebo oregano. Pokud vedle rajčatového záhonu „píchnete“ česnek nebo cibuli, máte jistotu, že se plodů nedotknou škůdci.

Špatný parťák není ani salát, který dodává rajčatům dostatek vláhy. Určitě se ale nesnažte rajčata „skamarádit“ s fenyklem, kukuřicí, jahodami, zelím či bramborami. Jedině by jim přivodily riziko plísní!

Mulč pomůže udržet vláhu v půdě.

Malá rada: Vsaďte na mulč

Rajčata jsou náročná na pravidelný přísun vláhy. Pokud je pěstujete v květináčích, zalévejte je alespoň dvakrát denně. Malá plocha zeminy totiž vysychá rychleji než záhon! Udržet vláhu v zemině vám pomůže mulč. Nasypte ho v tenké vrstvě kolem rostlinky (jen plochu u stonku vynechte) a sazenice se jen tak nepřesuší.

