Jakmile odstraníte ze zahrady všechny rostliny, zbývá jediná otázka. Co udělat s půdou? Nemusíte se jí zbavovat, ale můžete ji znovu použít. Podívejte se, co dělat se starou půdou.

Na vaší zahrádce je vše sklizené, všechny rostliny odstraněné, nyní vám zbývá jen stará půda. Co s ní? Na biologický koš můžete zapomenout, jelikož starou půdu lze ještě skvěle využít. Recyklovat půdu je velice snadné, a navíc vám to ušetří hromadu peněz.

Jen se jako první musíte ujistit, že je půda recyklovatelná. V případě, že jste na zahrádce pěstovali rostliny, které onemocněly, je lepší zeminu raději vyhodit než zužitkovat. Může být totiž napadena plísněmi, chorobami nebo infekcím způsobených hmyzem. Pokud však máte zdravou starou půdu, můžete se pustit do její recyklace.

Video, jak recyklovat starou půdu, najdete na Youtube kanále Toward Garden:

Recyklace staré půdy

Prvním krokem k recyklaci staré půdy je ji nejprve pořádně vyčistit. Zbavte půdu plevele a ostatních nečistot. Také z půdy smyjte přebytečné soli. Abyste půdě udrželi vlhkost, přidejte do ní předem namočené kokosové vlákno, což je vlákno z kokosových slupek, tekuté mořské řasy a melasu. Abyste půdu odvodnili, a zároveň zajistili izolaci a zadržování živin, přidejte vermikulit.

close info wirestock/Freepik.com zoom_in Prvním krokem k recyklaci půdy je ji pořádně vyčistit. Z půdy tudíž odstraňte veškerý plevel a jiné nečistoty.

Poté do půdy můžete přidat kompost, díky kterému se zvýší počet zdravých mikrobů v půdě. Jako první se však ujistěte, že má půda správné PH, což je ideálně mezi 6,2 a 6,6.

Přidejte také organické hnojivo s kamennými minerály, které dá nově zasazeným rostlinkám vše, co budou potřebovat. U organického hnojiva však budete muset pár týdnů počkat, než jej použijete. Nechte jej napřed chvíli odpočívat na chladném a stinném místě.

Máte hotovo

A to je naprosto vše. Ano, takhle jednoduché to je. Jakmile do půdy přidáte i odpočaté organické hnojivo, máte starou půdu kompletně zrecyklovanou.

Nyní stačí počkat na vhodnou dobu, než v ní budete moci vysázet nové květiny a plody, které zkrášlí vaši zahradu. A poté, až sklidíte poslední plody a odstraníte všechny rostliny, budete moci postup zopakovat.

