Pokud si chcete užívat příjemné chvíle s čerstvě utrženými rajčaty za zahrádky do konce pěstitelské sezóny, měli byste vědět, co s jejich rostlinami dělat právě teď v srpnu.

Přestože již rajčata nějakou dobu plodí a můžete se radovat z jejich chutných plodů, neznamená to, že už nevyžadují žádnou péči. Pokud chcete sbírat plné koše zdravých plodů až do pozdního léta, měli byste během srpna udělat pro rajčata pár užitečných „věciček“. Co přesně v tuto dobu rajčaty potřebují?

Chcete znát osvědčené tipy na úspěšné pěstování rajčat během celé sezóny? Podívejte na toto YouTube video na kanálu ZAHRADA PRO RADOST:

Zdroj: Youtube

Podpořte zrání plodů

Na začátku srpna uřízněte rajčatům vršky hlavních stonků. Nad posledním dobře vyvinutým květenstvím ponechte 1 list. Další plody by zrály pomalu a některé by již nedozrály.

close info Uryupina Nadezhda / Shutterstock zoom_in V tuto dobu pravidelně odstraňujte postranní výhony, které by rostlinu zbytečně vysilovaly.

Dejte rostlině sílu

V tuto dobu pravidelně odstraňujte postranní výhony, které by rostlinu zbytečně vysilovaly. Momentálně je nutné, aby šla většina energie a živin do uzrání vyvinutých plodů. Odstraňte také 2 až 3 spodní listy, abyste provzdušnili porost.

Pozor na skvrny

Pokud se na listech rajčat objeví nežádoucí skvrny, zjistěte jejich původ a dle toho najděte řešení. Pokud jde o spodní listy, vždy je opatrně odstraňte a zlikvidujte.

Pozor na plísně

Protože jsou rajčata poměrně náchylná na nepříjemné plísně, neváhejte rajčata preventivně ošetřovat adekvátním postřikem. Perfektně funguje domácí prostředek z česneku. Zalijte10 g rozdrceného česneku 1 l horké vody a nechte směs 24 hodin odstát. Následně výluh nařeďte v poměru 1:3 s vodou.

Dodávka živin

I během srpna dodávejte rajčatům potřebné živiny, jedná se o klíčový krok v celkové péči. Pokud mají rostliny v půdě nedostatek živin, růst se zpomaluje, listy žloutnou a plody jsou malé a chuťově nevýrazné. Pravidelné hnojení zajistí lepší kvalitu a také bohatý výnos.

Hnojivo z popela

V konečné fázi svého vývoje potřebují rajčata draslíkovou složku, kterou jim můžete dodat ve formě popela. Můžete ho buď nasypat kolem rostlin a mírně vpravit do půdy, anebo popel smíchat s vodou a aplikovat jako zálivku. Budete potřebovat 400 g popela, nejlépe nadrceného a 10 l vody. Po smíchání nechte hnojivo do druhého dne louhovat a poté jej přeceďte a nalijte k rajčatům.

close info Shutterstock.com / Miyuki Satake zoom_in Rajčata mnohdy ohrožuje fyziologická porucha zvaná nekróza.

Pozor na nekrózu

Rajčata mnohdy ohrožuje fyziologická porucha zvaná nekróza. Plody, na kterých se již vyskytne, bohužel nevyléčíte, ale jedná se o signál, že rostlina vyžaduje dostatek živin a také přiměřené množství vláhy.

Jak zalévat?

Rajčata vždy zalévejte u země, nikoliv přes listy. V druhé polovině léta rajčata moc vody nepotřebují. Nadměrná zálivka v tomto období způsobuje vodnaté plody a méně sladkou chutí. Zalévejte tedy v srpnu mnohem méně než v předešlém měsíci.

Zdroje: www.zollinger.bio, www.zahradnictvi-flos.cz, www.magazindoma.cz