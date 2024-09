Zahrádkář, který na to nezapomene v září s rajčaty, bude mít úrodu až do pozdního podzimu

Také se domníváte, že v září už práce na zahradě končí? To by byl velký omyl, i v tuto dobu ještě můžete mnoho ovlivnit a zvýšit tak úrodu rajčat, které můžete sklízet i v dalších týdnech. Jen je třeba vědět, co tyhle rostliny v září potřebují.

Teploty začínají pomalu klesat a dny jsou stále kratší. To ale neznamená, že bychom měli vzdát snahu o prodloužení zahradní sezóny. S několika drobnými triky se můžeme ještě dočkat velmi bohaté úrody rajčat, která by jinak pravděpodobně již nedozrála. A to by jistě byla škoda. Další návod přináší také youtubové video v kanálu Život v souladu: Zdroj: Youtube Zbavte je listů Na co bychom se tedy měli v září zaměřit? V první řadě jde o zdraví keříků, které závisí i na schopnosti kořenů zásobit celou rostlinu dostatkem živin. V tomto období jsou již částečně oslabené, a tak je třeba rajčatům trochu pomoci. Nebude to tak těžké. Odstraníte-li listy, které stíní ještě nezralým rajčatům, uděláte pro rostlinu i sebe dobrý skutek. Zatímco keřík bude mít více síly k dalšímu přežití, plody díky přímým, i když již slábnoucím, slunečním paprskům rychleji dozrají. Květy už nejsou potřeba V září už je téměř jisté, že květy, které se mohou ještě objevit, se ve zralé plody nepromění. Ze stejného důvodu jako při odstraňování listů proto otrhejte i je. Rostlina se tak lépe zaměří na péči o již rostoucí a zrající plody. Pokud chcete zrání rajčat ještě trochu urychlit, použijte poslední dávku hnojení s převahou draslíku. Právě ten pomůže plodům zčervenat, ale nebude podporovat ani další kvetení, ani růst nových listů. close info Kytary.cz zoom_in Pomozte rajčatům dozrát "Obékněte" rajčata I když se to může zdát jen pár dnů či týdnů po skončení letních prázdnin jako nepravděpodobné, právě v září se mohou objevit první opravdu chladné noci. Ty mohou naše pěstitelské úsilí zhatit, a proto bychom se měli věnovat také ochraně rajčat před zimou. Ideálním řešením je netkaná textilie, kterou jednoduše přehodíme přes rostlinu. Víc zatím není potřeba. Zdraví především Aby dokázaly keříky ještě několik týdnů vydržet a podporovat svoje plody, musí být zdravé a bez napadení škůdci. Právě proto nyní ještě jednou zkontrolujte každou rostlinu a v případě, že narazíte na problém, neváhejte jej řešit. Poškozené listy musí pryč, proti škůdcům a chorobám použijte přírodní postřik, který nekontaminuje dozrávající rajčata. Dobrý tip na závěr Jestliže jsou na rostlinách ještě nezralé plody, určitě byste na popsané kroky neměli zapomínat. Zahradníci mají ale ještě jednu dobrou radu, kterou málokdo využívá. Pokud se vám zdá, že v tuto dobu rajčata ve fóliovnících dozrávají pomaleji, může to být důsledek přehnané péče v minulých měsících. Je-li v půdě stále nahromaděn dostatek živin, mohou mít rostliny “pocit”, že je ještě dost času, a nikam nespěchají. Proto je v takovém případě dobré sklidit všechny zralé plody a půdu propláchnout větším množstvím vody. Před dalším zaléváním ji pak nechte téměř vyschnout. Vše by se mělo vrátit do správného rytmu. Související články close Vaření a recepty Rajčatová marmeláda: Zní to sice šíleně, ale chutná naprosto božsky video close Zahrada Opravdu to funguje: Jak zahrádkáři používají jablka a banány, aby měli rajčata šťavnatější video Zdroje: www.tomatogrowing.co.uk, www.gardeningknowhow.com, www.gardenersworld.com

