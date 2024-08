Udělejte to růžím v srpnu, aby kvetly až do podzimu

Kateřina Jelínková 13. 8. 2024

Pro většinu zahrádkářů jsou kvetoucí růže největší ozdobou zahrady, a proto se snažíme jejich voňavé květy udržet na rostlinách co nejdéle. Bez péče to ale nepůjde, a tak bychom měli vědět, co udělat v srpnu pro to, abychom se z jejich nádhery mohli těšit i v dalších měsících.

Chcete mít na zahradě rozkvetlé růže ještě v říjnu? V takovém případě bude potřeba, abyste se o ně v srpnu správně postarali. Takovou “údržbu” ostatně ocení i některé další kvetoucí rostliny a keře. Nejprve si růže dobře prohlédněte a jistě sami mnohé pochopíte. Jsou plné suchých květů? Pak je něco špatně… Podívejte se, co radí v péči o růže youtubový kanál Amazing garden: Zdroj: Youtube Věnujte jim pozornost Základním krokem pro prodloužení doby kvetení růží je pravidelné odstraňování zvadlých květů, které rostlinu jen zatěžují, ta se je snaží stále vyživovat, věnuje se tvorbě semen, a pak jí nezbývá síla na tvorbu květů nových. Odstraněním odkvetlých částí tak podpoříme možnost růstu nových poupat. Opatrně a s rozmyslem Jak suché květy odstraňovat? I to má svoje pravidla. Abychom podpořili růst dalších nových výhonů a na nich snad i květů, odstřihneme zvadlé kvítky těsně nad prvním zdravým listem s pěti lístky. Je to osvědčená metoda, jak osvěžit a ozdravit růže, aby měly dostatek síly k tvorbě nových květů, které budou zkrášlovat zahradu klidně i další dva měsíce. Nebojte se menšího řezu Zároveň s odstřižením již neestetických květů je vhodné mírně prořezat také celé rostliny. Bude stačit odstranit slabé, nemocné nebo jinak poškozené výhony, aby se mohla rostlina soustředit na zdravé části. Kromě toho se udrží hezký a provzdušněný tvar keře. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Uvadající květy růží je třeba pravidelně odstraňovat. Výživa je důležitá K dalšímu kvetení budou růže potřebovat dostatečnou výživu, a proto je právě srpen ideálním termínem pro přihnojení fosforem a draslíkem. Fosfor dopřejeme rostlinám pro tvorbu květů a draslík pro celkové zdraví a posílení rostliny, která tak bude mít dostatek energie pro další část vegetačního období. Dejte si pozor na škůdce V srpnu je také nejvyšší čas na další kontrolu keřů a případné ošetření proti škůdcům, kteří se v tomto období mnohdy objevují Jde například o mšice, padlí nebo černou skvrnitost, které by mohly královny naší zahrady docela zlikvidovat, kdybychom nezasáhli včas. Zalévat a mulčovat! Ani na konci léta se růže neobejdou bez pravidelné zálivky a ochrany záhonu před přeschnutím. To zajistíme kromě jiného také mulčováním. Budou stačit přibližně tři centimetry substrátu jako je kůra ze stromů, sláma nebo i posekaná tráva (ovšem bez kvetoucích či odkvetlých plevelů, které by mohly na záhonu v příštích letech způsobit problémy). Mulč kromě zachování vláhy v půdě a zabránění velkým teplotním výkyvům ve dnech, kdy se již ranní teploty blíží i k nule, zajistí postupným rozkladem růžím vhodné živiny. Sezóna zdaleka nekončí... I když se může zdát, že se čas růží chýlí ke svému konci, můžeme jejich sezónu vhodným zásahem ještě o mnoho týdnů prodloužit. Komu by se taková vidina nelíbila? Související články close Zahrada Změňte barvu hortenzií: Růžové proměňte za modré díky triku s obyčejnou ponožkou video close Zahrada Znáte polyantky? Kouzlo opakovaně kvetoucích růží se záplavem květů Zdroje: www.finegardening.com, greenacreslandscapeinc.com, www.gardendesign.com

