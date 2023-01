Naše babičky měly teď v lednu skvělý trik pro krásný trávník. Je to důležité

Péče o trávník je nekonečná, tak jako všechno v bujné a živé zahradě. Trávník je však v mnohém specifický a jeho údržba intenzivní. Co můžete udělat v lednu, pokud jste to nestihli na konci sezóny?

Zdroje: www.atlaso.cz, izahradkar.cz

Trávník v zimě

Víte, že trávníku můžete v lednu značně pomoci, aby se mu dařilo a byl na jaře opět krásný? Mezi zásady zimní péče patří tato doporučení.

Zalévejte trávník pouze v případě, že je velmi sucho. V době, kdy je dost sněhu a deště, by trávník měl být dostatečně zvlhčený. Dejte si pozor nejen na mrazivé teploty, ale také na to, aby vám po takovém zalévaní nezůstala voda v hadici či přívodu vody na zahradě, mráz by je mohl roztrhat.

Pokud je to nutné trávník i další rostliny zalijte, ale jen když neklesají teploty pod nulu. Zdroj: Profimedia

Při procházce po trávníku se vyhněte vyšlapaným cestičkám, když je to nutné, choďte po málo frekventovaných částech trávníku. Mokrý trávník je náchylný k poškození a vyšlapání může vést k potrhání drnu. Trávník během zimy bez sněhu nezvládá zátěž jako jindy během roku. Především ve dnech, kdy je travnatá plocha bahnitá, se chůzi přes ni úplně vyhněte.

Pokud máte trávník pokrytý sněhem, nechte ho přirozeně roztát. Zbavování se sněhu s použitím pluhu, ale i sekačky na trávu nebo lopaty může trávník poškodit. Navíc dokud se neprošlapete až na trávu, sněhová pokrývka bude porost chránit jak před holomrazy, tak před vyšlapáním cestiček a poničením celistvosti zeleného koberce.

Můžete začít přemýšlet o přípravě trávníku na novou sezonu. To zahrnuje přípravu půdy, výběr vhodného hnojiva a případné opravy poškozeného trávníku, vybudování cestiček nebo zapuštění dlažby vhodné k zatravnění na příjezdových cestách či jinak extrémě namáhaných částech zahrady.

Zatravňovací dlaždice nejsou vyloženě zdobné, ale na extrémě namáhaných místech trávník zachovají. Zdroj: Normunds Kaprano / Shutterstock.com

Péče o trávník během roku

Víte, jak se starat o trávník během roku? Podívejte se na toto informativní video, kde vám odborník prozradí všechny způsoby a nástroje péče o trávník během celého roku:

Co můžete udělat pro trávník v lednu?

Nač v lednu nezapomenout a jak se postarat o trávník stejně dobře jako naše babičky? Trávníku můžete přispět kompostem, ale také vápněním.

Vápnění se doporučuje jen pokud je pH půdy 5,5 nebo nižší. Za ideální hodnoty pH pro pěstování trávníku se považují ty mezi 6 až 7. Vhodným časem pro vápnění je brzké jaro nebo období během zimy, kdy není plocha zasněžená.

Vápnění trávníku se provádí rozemletým vápencem. Zdroj: Shutterstock

Vápnění se provádí dolomitickým nebo českým vápencem. Postupujte vždy podle návodu na obalu výrobku, případně můžete přihlédnout k pH vaší půdy, pokud jej znáte.

Ve všech případech se však hodí přidání kompostu. To je možné provádět také už na podzim, ale i během zimy bez sněhu. Na každý jeden metr čtvereční můžete rozhodit zhruba dva litry jemného kompostu. Ideální je přesít kompost přes jemné síto a pak rozhodit nebo ještě jednou přesít přímo na trávník.