Chcete se dočkat krásně rozbujelé zahrady a samozřejmě i hojné úrody? Tak to byste měli vědět, co a jak hnojit koňským hnojem.

Hledáte zaručený tip, jak letos dosáhnout bohaté sklizně? Zapomeňte na předražená hnojiva plná chemie a vsaďte na osvědčený recept našich babiček. Použijte koňský hnůj. Jedná se o organický materiál plný živin, který dodá rostlinám vše, co potřebují k růstu a celkové prosperitě.

Jak rychle kompostovat koňský hnůj? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Gardening Dream:

Zdroj: Youtube

Koňský hnůj

Pokud hledáte ideální hnojivo na zahradu, vyzkoušejte koňský hnůj. Když ho zapracujete do půdy, už v prvním roce se do ní uvolní 50 % všech svých živin. Během dalšího roku 30 % živin a ve třetím roce zbylých 20 % živin.

Jedná se o čistě přírodní organické hnojivo, které je bohaté na dusík, fosfor, draslík, vápník a mangan, ale i na stopové prvky jako například železo, molybden, zinek, měď a mangan. Koňský hnůj pomáhá zlepšovat strukturu půdy, zvyšuje její úrodnost a podporuje tvorbu humusu. Navíc také zadržuje vlhkost, čímž snižuje i frekvenci zalévání.

close info Halfpoint / Shutterstock zoom_in Pokud hledáte ideální hnojivo na zahradu, vyzkoušejte koňský hnůj.

Jak kompostovat koňský hnůj

Navršte koňský hnůj na hromadu, pro optimální rozklad je vhodné dosáhnout výšky alespoň 1 m. Pro obohacení kompostu přidejte i další složky jako například zelené zbytky rostlin, noviny, kávovou sedlinu, zbytky zeleniny nebo posekanou trávu. Po celou dobu by hromada měla být vlhká a pro podpoření rovnoměrného rozkladu materiálu ji každý týden přehazujte vidlemi.

Během kompostování se hromada zahřeje a měla by dosáhnout 80 °C. Při této teplotě by měla zůstat po dobu několika týdnů, díky tomu dojde ke „spálení“ nežádoucích bakterií a semen plevele. Čím déle bude kompost odleželý, tím bude kvalitnější.

Ideální doba zrání je 6 měsíců, ale postačí i 3 měsíce. Správně vyzrálý kompost poznáte podle tmavé barvy, drobné struktury a zemité vůně.

Jak koňský hnůj použít

Protože vzniká rozkládáním organických zbytků více tepla, můžete výhřevnost zkompostovaného hnoje využít pro všechny případy, kdy potřebujete pro růst rostlin teplo a živiny, tedy určitě ve skleníku i pařeništi, ale i na běžných záhonech, okolo stromů, ale i do truhlíků na balkónech či terasách. V těžších půdách by se měl koňský hnůj zarývat mělčeji, v lehčích půdách naopak hlouběji do země.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zkompostovaný hnůj je perfektní volbou k hnojení před výsadbou rostlin, které vyžadují organické hnojení, a jsou to i rajčata.

Co hnojit koňským hnojem

Zkompostovaný hnůj je perfektní volbou k hnojení před výsadbou rostlin, které vyžadují organické hnojení. Zcela jistě se vyplatí ho použít všude tam, kde chcete pěstovat řepu, brambory, brukvovitou zeleninu jako je například kapusta, zelí či květák a samozřejmě i plodovou zeleninu jako jsou okurky, rajčata, papriky, melouny, dýně, cukety či lilky. A pokud pěstujete růže, je pro ně toto hnojivo naprosto ideálním řešením.

Zdroje: www.ceskykutil.cz, www.zoowega.cz, www.skrblik.cz