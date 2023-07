Samosběr krásy: Nejen třešně a jahody, ale i kytici si můžete natrhat sami

Samosběry jsou oblíbeným způsobem spolupráce. Nasbíráte-li si jahody, získáte je levněji a pěstitel ušetří čas a práci. Kupodivu nejen ovoce je dnes možné získat samosběrem, ale i květiny. Ať už je sbíráte na květinové farmě, nebo na vlastním záhonku, vyplatí se dodržet několik zásad.

K čemu je takový květinový samosběr dobrý? „Jezdí na něj například nevěsty s pomocníky, aby si mohly samy vyzdobit veselku. Poukázka poslouží jako dárek, třeba místo narozeninové kytice. Květinový samosběr láká ke společnému výletu kamarádky, maminky s dcerami, a v neposlední řadě milovníky, častěji tedy milovnice květin, jen tak pro radost či ze zvědavosti.

Samosběr květin je oblíbenou aktivitou nastávajících něvěst. Zdroj: Carolsdarkroom

Na květinové farmě se dá ledacos odkoukat. A pokud jste se někdy účastnili květinového, floristického workshopu a nemáte dostatek květin pro trénink nově nabytých dovedností ve vázání kytic, samosběrem si je můžete opatřit. První je na programu prohlídka farmy, během níž návštěvníci dostanou instrukce, co a jak stříhat. Poté se mohou na pár hodin ztratit uprostřed květinových polí a skleníků s nůžkami v ruce,“ přibližuje nový fenomén floristka Alena Krčmaříková z květinové farmy Loukykvět.

Na farmě máte možnost brouzdat květinovými poli klidně i několik hodin. Zdroj: Carolsdarkroom

Tipy pro sklízení květin k řezu

Ideální je sbírat ráno, sběr v parném poledni květinám neprospívá.

Pokud si přejete mít květiny ve váze co nejdéle, sbírejte květy a květenství co nejuzavřenější. Pokud je však potřebujete již zanedlouho v plné kráse, například na svatbu, volte rozvitější.

U tulipánů se poupátko sklízí v momentě, kdy uvidíte první barvy.

Střed krásenky, který je pro sběr akorát zralý, má strukturu včelích pláství. Pokud je pokrytý pylem, je již příliš nakvetlý.

Hledíky by měly mít květy v horní části květenství ještě uzavřené.

Po ustřižení je třeba květiny ihned důkladně napojit. Stonky ve kbelíku s vodou nechte alespoň 4 hodiny a nejlépe jim je v chladu. Na květinové farmě ukládají sklizené květiny do chladicí místnosti, do vody s výživou, nechají je 24 hodin odpočinout a pak teprve z nich vážou kytice.

Slaměnky neodkvetou

Nejlepší čas pro sběr do suchých vazeb nastává v srpnu, kdy kvetou statice, nevěstin závoj, slaměnky, různé traviny či pískožil. V jakém stadiu je sklízet? Například slaměnky ani bělotrny nesmějí být nakvetlé, otevřít by se měly teprve při schnutí. A co s nimi po sklizení? Svázat a pověsit květem dolů do sucha a do průvanu.

Rozkvetlá sezona

Na jaře se kromě klasických jarních květin k řezu do váz velmi hodí islandské máky a ostrožky. Červnu kralují pivoňky, létu letničky – například řimbaby, krásenky, rudbékie, chrpy a černuchy. Ke konci léta se k letničkám přidává zástup jiřin.

Pro jiřiny si na farmu zajeďte koncem léta. Zdroj: Carolsdarkroom

Květinová farma Loukykvět, která sídlí nedaleko Prahy, nabízí samosběry ve středy, čtvrtky a pátky. Více na loukykvet.cz

Zdroj: časopis Receptář