Chlupy domácích mazlíčků patří na kompost! A překvapivě i další věci

Kompostování je hitem poslední doby. Je ekologické a veškerý organický odpad je díky němu správně a efektivně využitý. Tápete v tom, co všechno se dá kompostovat? V některých případech budete možná překvapeni.

Kompost je přírodní organické hnojivo z odpadu ze zahrady i z domácnosti. Ideálně se hodí na hnojení pěstovaných květin, plodin, stromů i keřů. Ať už je to přímo na zahradě nebo v truhlících a nádobách na terasách a balkonech. Bezvadně kompost využijete také na hnojení trávníku.

Co je kompostování

Jednoduše řečeno, jde o tlení materiálu. Jedná se o přírodní proces, který způsobuje přítomnost vzduchu, který přispívá k rozkladu organického odpadu. Velmi důležitou roli při něm hrají nejrůznější mikroorganismy, které odpad rozkládají na bioorganominerální hmotu obsahující živiny a humus.

Pozor si dejte na listy. Povoleny jsou ale jenom některé. Naprosté tabu jsou listy z ořešáku, protože se dlouho a problematicky rozkládají.

Kompost není popelnice

Ke kompostování se hodí opravdu spousta věcí, ale vše má svá pravidla. Velkou chybou je, když se hází do kompostu všechno, co doma zbyde.

Co do kompostu nepatří

Jsou věci a materiály, které by nezkompostovaly, anebo by celý proces tlení mohly narušit. Do kompostu nikdy nedávejte citrusové slupky, nerozdrcené skořápky, zbytky jídla nebo noviny a časopisy. Určitě se vyhněte i veškerým tukům. Pozor si dejte i na listy! Povoleny jsou jenom některé. Nevhodné jsou například listy z ořešáku, protože se dlouho a problematicky rozkládají. Aniškodlivé plevele a rostliny napadené nějakou chorobou se na kompost nehodí. Vyhněte se i masu, mléčným výrobkům a kostem.

Člověka někdy všechno hned nenapadne

U některých věcí není na první pohled jasné, jestli ji vyhodit nebo dát do kompostu, a nakonec bez většího přemýšlení skončí v koši. A přitom se dá bez obav a s přehledem kompostovat. Ve výsledku pak můžete být maximálně ekologičtí.

Chlupy a vlasy

Máte doma zvířecího mazlíčka? Tak to máte i skvělý materiál do kompostu! A nebojte se ani lidských vlasů a ostříhaných nehtů, perfektně se rozloží. V případě, že chováte králíky, využijte jejich trus a platí to i pro křečky a morčata. Pozor si dejte na kočky, u těch je to jinak. Výkaly od koček by mohly kompost zničit.

Bavlněné tampony a vatové tyčinky

Jestli doma používáte k čištění uší tyčinky, které neobsahují plast, můžete je s klidem hodit na kompost. Měly by být vyrobeny z papírových nebo dřevěných složek.

Sáček z vysavače

Neházejte ho do koše, větší službu vám udělá právě také na kompostu. Jen pamatujte, co vše jste do něj naluxovali. V žádném případě nesmí obsahovat kousky plastu či skla.

Jste milovníky kávy? Tak máte pravidelný přísun další významné suroviny pro váš kompost.

Korkové špunty

Korek je naprosto biologicky odbouratelný materiál, takže šup s ním kam? Opět na kompost! Až si příště dáte „dvojku“, víte, jak se špuntem naložit.

Kávové filtry a sedlina

Jste milovníky kávy? Tak máte pravidelný přísun další významné suroviny pro váš kompost. Kromě toho můžete sedlinu využít i k výrobě hnojiva, které bude velmi prospěšné pro květiny.

