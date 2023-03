Velký přehled: Nejkrásnější rostliny, které kvetou v březnu. Máte je na zahradě?

Březen je nádherný čas. Příroda se probouzí, všechno je v očekávání příchodu jara. Pro některé nádherné květiny je to však už hlavní sezóna. Které rostliny mít na zahradě, abyste se už v předjaří mohli kochat nádhernými květy?

Pestré šafrány

Křehká poupata si prorazí cestu trávou, listím i zbytkem sněhu. Mezi prvními rozkvétá drobný šafrán Tomassiniho (Crocus tommasinianus), ideální pro zplanění v trávníku. Ovšem i velkokvěté odrůdy šafránu jarního (C. vernus) jsou otužilé a rozkvétají již nyní, stejně jako voňavé květy šafránu nažloutlého (C. flavus).

Šafrán Tomassiniho Zdroj: Shutterstock

Šafrány se hodí do přírodního, později sečeného trávníku, kde se vděčně rozrůstají, nebo pod listnaté stromy a keře, které zjara propouštějí slunce. Cibulky sázíme během října a listopadu, do hloubky 5 až 8 cm. Půda by měla být propustná, vylepšená kompostem. Krokusy jsou 5 až 15 cm vysoké a jen 5 cm široké, můžeme je proto sázet hustě.

Jaterník sedmihradský Zdroj: Shutterstock

Tajemné jaterníky

V lesích rozkvétají během března či dubna půvabné modré květy jaterníku podléška. A ještě dříve mohou zahradu zdobit jaterníky semdihradské (Hepatica transsilvanica), jejichž květy jsou až 4 cm velké. Kromě levandulové modři nabízejí četné kultivary i růžovou či bílou barvu. Milují humózní, vlhkou půdu a polostín.

Kosatec síťkovaný Zdroj: Shutterstock

Zářivé kosatčíky

Tak jsou někdy nazývány již v březnu kvetoucí, drobné a veselé kosatce. Kosatec síťkovaný (Iris reticulata) je jen 15 cm vysoký, daří se mu na slunci v propustné půdě. Podobné nároky má i vyloženě „skalkový“ kosatec Iris histrioides, který kvete ještě před vyrašením listů. Cibulky sázíme v září či říjnu do záhonů suchomilných trvalek, na skalku i do nádob. Na výběr je mnoho kultivarů.

Sněženka Elwesova Zdroj: Shutterstock

Vznešená sněženka

Květy má stejně okouzlující jako naše domácí sněženka podsněžník, ovšem větší a voňavé. A je méně náročná na vláhu. Jihoevropská Sněženka Elwesova (Galanthus elwesii) je proto ideální jarní květina pro zahradu. Může být až 30 cm vysoká a kvete od února do dubna, podle polohy a počasí. Uplatní se v přírodním trávníku i v trvalkových záhonech pod keři a stromy. Cibulky vysazujeme od září do listopadu, do hloubky 5 až 7 cm. Půda by měla být humózní, ale zároveň propustná.

Zlatice Zdroj: Shutterstock

Zlaté keře

Zlatice (Forsythia x intermedia) je pro jarní zahradu požehnáním. Je naprosto nenáročná, dlouhověká a výjimečně bohatě kvetoucí. Lze ji snadno tvarovat, a právě letním řezem podpoříme i bohaté kvetení. Lískovníček chudokvětý (Corylopsis pauciflora) je nižší keř, který řez naopak nevyžaduje. Žlutavé květy, které se rozvíjejí již v březnu, jsou, jak už sám název předznamenává, řidší než u zlatice, zato jsou až 3 cm dlouhé a krásně voní. Lískovníček prospívá ve vlhčí, na humus bohaté půdě. Při výsadbě mu proto dopřejeme kompost a mladé keře za sucha zaléváme.

Narcis bramboříkový Zdroj: Shutterstock

Rané narcisy

Jsou spolehlivým sluníčkem jarní zahrady. Nabízejí mnoho druhů a odrůd, mnohé se chladu nebojí a kvetou již v březnu. Mezi ty rané patří narcis sukničkový (Narcissus bulbocodium) s výjimečným tvarem květů. Spolehnout se můžeme i na narcis žlutý (N. pseudonarcissus), vhodný do vlhčí louky, a narcis bramboříkový (N. Cyclamineus), kolem 15 cm vysoký druh, ideální na sušší louky a skalky. Narcisy jsou nenáročné a kvetou dlouho, především ty s jednoduchými květy vzdorují jakémukoli počasí. Cibulky sázíme od října do listopadu do humózní půdy, do hloubky nejméně 10 cm.

