Co kvete v lednu na zahradě? Těmto krásným rostlinám mráz nevadí. Pořiďte si je

V lednu většina rostlin spí zimním spánkem, ale najdete i jedince, kteří vám oblaží úsměv už v lednu. Krajina zahalená do bílé zástěry tyto rostliny nezastraší. Omrkněte je a třeba se na některou z nich už příští zimu budete koukat z okna!

Milovníci jara, zeleně a rostlin při pohledu na kvetoucí rostlinky jistě zajásají. Alespoň kousek přicházejícího „jara“ na zahradě. Uděláte jedině dobře, pokud si tyto rostliny zasadíte blíže k domu, abyste se jimi mohli kochat při pouhém pohledu z okna.

Kalina bodnanská

Tento opadavý keř vesele kvete, pokud je mírná zima, od prosince do března. Můžete se kochat květy, které mají narůžovělou barvu a slaďounce voní. Okouzlí vás nejen zmiňovanými květy, ale i listy, které raší do bronzové barvy, přecházejí v zelenou a na podzim se zbarví do vínově červené. Do výšky dorůstá zhruba 3 metrů a do šířky 1,5 metru. Kalině najděte místo na slunci, můžete i v polostínu, s dobře propustnou a humózní půdou.

Kalina bodnanská (Viburnum bodnantense) Zdroj: profimedia.cz

Jasmín nahokvětý

Opadavý keř, který pochází z Tibetu a Číny, dorůstá přibližně 3 metrů. Kvete ještě před tím, než vyraší listy, v období od listopadu do března, a je nutné mu zajistit oporu, protože kvete na jednoletých prutech, které si dělají, co chtějí. K životu potřebuje slunce, ve stínu spokojený nebude. Jedná se o naprosto nenáročnou rostlinu.

Otužilý jasmín nahokvětý zvládá naše zimy bez potíží. Zdroj: Creativepic / Shutterstock.com

Vilín prostřední

Opadavý keř připomínající lísku se u nás pěstuje pro své zajímavé květy, které vás oblaží od ledna až do března. Těšit se můžete na květy červené nebo žluté. Vilín má rád slunce, růst vám bude i v polostínu, ale jeho nároky na pěstování jsou vcelku vysoké.

Talovín zimní

Posel jara, který svými jemnými žlutými květy vykouzlí úsměv na tváři v mírné zimě již na konci ledna. Krásně vynikne ve skalkách, záhonech, ale i na okraji trávníku. Snese plné slunce až polostín.

Talovín kvete bez problémů i ve sněhu. Zdroj: Shutterstock.com / Stetsiva Svetlana

Čimeřice černá

Jedovatá vytrvalá bylina, která kvete velkými bílými květy již v lednu – pokud není velké množství sněhu. Dospělá bylina dosahuje až 30 cm, je citlivá na vlhkost, kterou potřebuje hlavně z jara, kdy bylina kvete. Je háklivá na porušení kořenového systému.

Zimokvět časný

Dřevina pocházející z Číny, jejíž květy trochu připomínají orchidej. Květy mají žlutou barvu a na svět se dívají většinou od ledna do března. Zimokvět miluje slunce, zvládne i polostín, ale vybrané místo by mělo být dostatečně chráněné. Co nemá rád, je sucho, proto dbejte na dostatečnou zálivku.

Zdroje: www.novinky.cz, homebydleni.cz, www.zahradaapriroda.cz