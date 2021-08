Co místo trávníku: Expert prozradil, čím můžete nahradit normální trávu

Častý sen mnoha majitelů zahrad je hustý a krásný trávník. Někdy však stačí nedokonalá závlaha nebo příliš vlhké stanoviště a trávníku se už nedaří. Nemusíte investovat nemalé peníze do revitalizace zahrady. Zkuste plochu osázet jinak.

Zdroje: www.zahrada.sk, www.magazinzahrada.cz, abecedazahrady.dama.cz

Od náhrady trávníku byste měli očekávat několik věcí. Rostliny by měly plochu dokonale zakrýt a měly by být vysoké do cca 40 cm. Výhodou je, že se o vysázenou plochu nemusíte starat. Odpadá pravidelná seč, přihnojování i zavlažování. Byliny navíc chrání půdu před vysoušením, obohacují ji o humus a zmírňují růst plevele. Jaké si pořídit?

Stinná místa

Velké zahrady se vzrostlými stromy jsou sice obdivuhodné, trávník na nich ale roste poskrovnu. Zakryjte proto plochu půdopokryvnými druhy, kterým se daří ve stínu. Využít můžete břečťan, který se přirozeně vyskytuje v lesích. Hustou, souvisle pokrytou plochu dokáže vytvořit pachysandra (Pachysandra terminalis), které se ve stínu skvěle daří. Lesklé a vždyzelené listy nabízí kopytník (Asarum europaeum) nebo barvínek menší (Vinca minor). Ten však vyžaduje vlhčí půdu. Dobře se mu daří v podrostu křovin nebo pod listnatými stromy. Do stinného, ale zároveň suchého stanoviště vysaďte bergenii srdčitou (Bergenia cordifolia). Potěší vás velkými listy a krásnými barevnými květy.

Bergénie jsou velmi odolné trvalky. Zdroj: Horten / Shutterstock.com

Slunné stanoviště

Na slunečném a suchém stanovišti se daří rochodníkúm (Sedum), které dokáží vytvořit krásný a souvislý podrost. Vyberte si nižší druhy. Rozhodník snese sucho, slunce i nepříjemná vedra. Krásný, voňavý a na jaře bohatě rozkvetlý nízký koberec vytvoří fialovo kvetoucí mateřídouška (Thymus). Tuto léčivku můžete použít i do čaje nebo ji naložit do oleje. Skvělou a efektivní náhradou za trávník je mochna jarní (Potentila verna). Tato plazivka se pyšní žlutými květy. Roste v polštářovitých menších trsech. Pokud máte na zahradě vápenitou půdu, vysaďte si dryádku osmiplátečnou (Dryas octopetala). Kvete velkými žluto-bílými květy.

Dryádka osmiplátečná (Dryas octopetala) Zdroj: Sophia Granchinho/Shutterstock.com

„Z okrasných dřevin můžete použít žlutě kvetoucí třezalku kaláškatou (Hypericum calycinum), nenáročný a vždyzelený sklaník Dammerův (Cotoneaster dammeri) nebo Jalovec polehlý (Juniperus horizontalis)," radí zahradní expert Martin Čurda.

Místo trávníku záhon

Zahradu také zajímavě oživí vřesoviště nebo okrasné trávy. V polostinných koutech s kyselou půdou se bude dařit azalkám a rododendronům. Na menší zahrádky vysázejte penišníky nebo nižší druhy azalek.

Jak rostliny vysadit

Abyste se dočkali hustě zelené plochy, rostliny sázejte co nejblíže k sobě. V prvním roce jim věnujte zvýšenou pozornost. Můžete je sem tam přihnojit nebo jim dopřát zálivku.