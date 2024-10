Víte, které krásné dřevině patří květ na titulním obrázku? Tento a další nádherně kvetoucí a jinak zdobné keře rozhodně mohou vytvořit i funkční živý plot. Tújím možná neodzvonilo, ale proč volit nudu, když na zahradě můžete mít barvy i rozličné tvary.

Co vysadit do živého plotu místo túje?

O tom, že túje nejsou tím nejideálnějším a zdaleka ne nejhezčím řešením, se píše už řadu let a pokud sledujete různé pořady o zahradách, ať už zahraniční či české produkce, již jste se s tím to názorem mnohokrát setkali.

Živý plot z tújí rozhodně nepatří pokácet, to se ví že i taková monotonií a na zálivku náročná zelená stěna je kus živé přírody, které by bylo škoda. Pokud ale zakládáte nový živý plot, případně zvažujete zmlazení, dosazení a tak dále, pak zauvažujte i nad tím, co by se dalo vysadit místo túje.

Nikde není řečeno, že zelenou a v podstatě nezajímavou túji nebo buxus nemůžete nahradit jinými dřevinami, které jsou zajímavé a také jsou například kvetoucí. Nebojte se právě takových keřů, ani s jejich řezem to není nijak náročné. Podívejte! Stříhání kvetoucích keřů vám v krátkosti představí příspěvek z našeho YouTube kanálu Receptář.

Proč mít nudné túje, když můžete mít květy a barvy

Než vysadit jednotvárnou, ač funkční zelenou stěnu z tújí, můžete raději prostor kolem plotu, zdí a všude tam, kde toužíte vytvořit hezký živý předěl, osázet trochu kreativněji. Úzké záhony lemující pozemek nemusí být rovné, jako když střelí a do pravého úhlu.

Přirozenější střídání různé vysokých, barevných a strukturou odlišných druhů je malebnější a působí přírodněji. Zároveň splní požadavek na zaclonění nepříjemného pohledu nebo vytvoření soukromí na vašem pozemku. Jednoduše řečeno, živý plot nemusí být nuda. Abyste právě jednotvárnost rozbili, můžete použít nejen kvetoucí a různobarevné keře, ale i zeleň různé výšky.

Pokud byste chtěli například oživit i stávající zelenou bariéru z tújí, můžete keře v místech, kde jsou přirozeně řidší, podstříhat a pod tyto již vysoké dřeviny podsadit další nižší a o něco pestřejší keře a další trvalky. Do zajímavějších živých plotů se pak doporučují spíš stálezelené dřeviny, ale i opadavé mají kouzlo.

U nás se s oblibou používají habry a buky, fantasticky různobarevné jsou dřišťály čili berberisy. Mezi oblíbené a velmi krásné kvetoucí keře jednoznačně patří motýlí keř čili komule Davidova, která má veliké množství odrůd pyšnících se květy různých barev. Dále je to zlatice, pustoryl, vajgélie nebo šeřík. Nicméně živé ploty lze dosazovat decentími stromky, jako jsou například vrby nebo javory, stejně tak trvalkami.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Tavola kalinolistá má plody červené, které usychají a v zimě jsou proto skořicově hnědé.

V živém plotu to sluší i tavole kalinolisté

Hitem českých zahrádek je v poslední tobě tavola. Nejde o dobře známé tavolníky, které jsou také krásné a v našich zahrádkách běžné, nicméně oba druhy spadají do čeledi růžovitých. Novinkou je však krásná tavola kalinolistá, která původně pochází ze Severní Ameriky.

Je to keř velmi vděčný a nenáročný. Samozřejmě, že po výsadbě si zasluhuje péči jako každá rostlina, ale do živého plotu se hodí právě pro svou nenáročnost. Snáší skvěle plné slunce i střídající se poměrně dlouhá období sucha či naopak deště.

Tavolu neurazíte ani horší kamenitou půdou, ale samozřejmě se hodí půdu vylepšit při sadbě a to kompostem nebo dobrou zeminou, abyste ji dali alespoň dobrý start do začátku. Nemusíte se o tavolu bát ani v zimě. Je totiž mrazuvzdorná až do -40 °C, takže ji opravdu nic nehrozí.

Tavola se hodí do živých plotů, protože je jednoznačně krásná, a to po celý rok. Je zdobná listy, které mohou být také tmavě červené, žluté nebo samozřejmě v odstínech zelené. Na jaře vás potěší bílými kvítky, které se vzhledem nápadně podobají tavolníkům a stejně jako u tavolníků je po odkvětu zdobí hezké plody.

Je to dřevina, která se dá množit z řízků a snadno se udržuje řezem, ale pokud jí dáte prostor a čas, může dorůst i do jednoho metru, u některých odrůd se uvádí i dvoj či trojnásobek. Tavola není stálezelená, přesto vypadá i v zimě velmi hezky a to především pokud ji necháte utvořit plody. Ty pak lákají ptáky, a tak u vás kolem plotu bude stále nač koukat.

Zdroje: living.iprima.cz, izahradkar.cz