Také byste si přáli jednou na své vlastní zahradě najít poklad? Není to vůbec vyloučené, i když pravděpodobně nepůjde o bájný hrnec plný zlata, tak ale zdánlivě docela obyčejný dobře založený kompost splní mnohá vaše přání – tedy ta zahrádkářská. Jak na něj?

Stejně jako každá činnost, i zakládání kompostu a následná péče o něj chtějí alespoň základní znalosti, abychom se dočkali takového výsledku, jaký můžeme právem očekávat. Nikoho jistě nepřekvapí, že je to právě přírodní kompost, který umí se zahradou a budoucí úrodou udělat doslova divy. Musíme pro to ale také něco udělat.

Kompost není skládka

Co vlastně můžeme bez obav a s jistým úspěchem kompostovat a co se musí této části zahrady velkým obloukem vyhnout? To je otázka, která mnohé začínající zahrádkáře může překvapit. Asi není potřeba vysvětlovat, že musí jít jen a pouze o přírodní materiál.

Kompost není skládka, a tak sem rozhodně nesmí přijít nic plastového, a to ani třeba samolepky, které zbyly na neuváženě pořízené zelenině ze supermarketu, která se začala kazit dříve, než jsme ji stačili spotřebovat. Když už ji musíme vyhodit, tak ale jen očištěnou od lidmi dodaných lákadel nebo třeba i cenovek.

Jak je to se zvířecí podestýlkou?

Chováme-li domácí zvířata, pak bychom si měli zapamatovat další poučku: na kompost patří hlavně rostlinné zbytky, a to včetně těch “zpracovaných” zvířaty. Pokud tedy budeme čistit králíkárny nebo kotce pro jiná býložravá zvířata, můžeme přírodní podestýlku včetně jejich exkrementů na kompost směle uložit. Půjde-li ale o masožravce nebo všežravce, musíme pro takový materiál najít jiné místo.



close info krolya25 zoom_in Takový materiál by do kompostu přijít neměl

Kompost má být zdravý

Jestliže chceme mít zdravý kompost, je logické, že jej jen těžko vytvoříme například z nemocemi nebo škůdci výrazně napadeného ovoce. Takovou úrodu raději odvezeme jinam a nebudeme riskovat rozšíření chorob v příštím roce. Stejně tak si ale musíme dát pozor na úporný plevel.

Posekanou trávu a shrabané listí (včetně toho tolik diskutovaného ořešákového) na kompost ukládat můžeme a nemusíme o tom ani přemýšlet. V případě plevelů, které stihly před posekáním vykvést a vytvořit semínka, bychom měli být obezřetní a uvědomit si, že v dobrých podmínkách může vyklíčit a nadělat na zahradě velkou paseku. Občasným přeházením kompostu ale takovému problému zabráníme.

Pozor na živočišné produkty

Jak je to s masem? I to se v malém množství samozřejmě rozloží, ale pokud jej na kompost dáme, riskujeme za prvé opravdu nepříjemný zápach, a pak také nájezdy masožravých šelem, jako jsou kuny a podobně. Takže pokud je to jen trochu možné, neměli bychom si takové možné starosti vůbec přidělávat.

Na kompost také nepatří slupky z citrusů a ideálně ani cibule, protože podle mnoha výzkumů výrazně zpomalují proces tlení a tím i “výrobu” kvalitního domácího zahradního hnojiva. Kromě toho se vyvarujme vyhazování sáčků od čaje, které většinou nejsou vyrobeny z plně rozložitelného materiálu, i když se tak může na první pohled jevit.

Poklad pro celou zahradu

Příprava a následné využití kvalitního kompostu jsou důležitou součástí péče o zahrádku, která pod rukama takto zodpovědného majitele doslova jen pokvete. A na to se můžeme opravdu těšit.

Zdroje: /www.treehugger.com, www.gorillabins.ca, cleanriver.com