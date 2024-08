Plevel neuvidíte až do konce léta, když tímto polijete zahradu

Ema Novotná 12. 8. 2024

Plevel je nepřítelem každého zahradníka. Představovali jste si někdy, že plevel neexistuje a jak by vám to ušetřilo tolik práce? Když tímto polijete zahradu, plevel neuvidíte až do konce léta. Podívejte.

Plevel je zkrátka a dobře nepřítelem každého zahradníka. Nejen, že vám kazí estetický vzhled vaší zahrádky, ale také je nebezpečný pro okolní rostliny. Vysušuje půdu, a je velice invazivní. Když je ho až příliš, může brát vláhu a sluneční energii rostlinám, které pěstujete na zahrádce úmyslně. Jenže zbavovat se plevele opravdu není jednoduchá činnost. Jakmile jej vytrhnete a neuděláte to správně, začne růst znovu. A vzhledem k tomu, že roste velice rychle a má opravdu silné kořeny, je jeho eliminace neskutečně obtížná. Youtube video, jak se zbavit plevele bez chemie, najdete na kanále Plodná zahrada: Zdroj: Youtube Co na plevel na zahradě Naštěstí existuje několik efektivních metod, po kterých plevel zaručeně neuvidíte minimálně do konce léta. Navíc tyto metody neobsahují žádné chemické prostředky, takže můžete být v klidu, plevel se dá odstranit i bez chemických dopadů na vaše rostliny. První metodou je horká voda. Možná se budete divit, ale voda s 98 stupni celsia je proti plevelu velice efektivním bojovníkem. close info Profimedia zoom_in Pokud se chcete zbavit plevele, je to vcelku jednoduché. Stačí ohřát vodu na 98 stupňů celsia a invazivní porost s ní polít. Jak tedy na to? Je to velice jednoduché. Stačí ohřát tolik konvic vody, aby vám vystačila na všechen plevel v zahradě. Jakmile budete mít vodu ohřátou na 98 stupňů, vezměte konvici, nebo vodu nejprve přelijte do kýble, a následně polijte plochu, ve které se vám plevel vyskytuje. Horká voda totiž neponičí pouze nadzemní část rostliny, nýbrž také kořeny. Jen buďte opatrní, abyste se při polívání plevele sami nepopálili. Plevel na chodníku Pokud se plevel vyskytuje na chodníku, je ideální na něj použít octový roztok. Ocet se momentálně ukazuje jako univerzální pomocník. Hodí se nejen v kuchyni nebo na uklízení, ale také na odstranění plevele. Připravte si octový roztok, kdy naředíte ocet s vodou v poměru 1: 3. Poté už jen roztokem polijete plevel vyskytující se na chodníku a máte hotovo. Tuto metodu však pro jistotu neuplatňujte na zahradě, jelikož i rostliny, kterých se zbavit nechcete, jsou na ocet háklivé. Související články close Zahrada Scvrkávají se listy rajčat? Zde je návod, jak to zvládnout video close Zahrada Babiččin trik na rychlejší zrání rajčat v srpnu video Zdroje: www.almanac.com, www.mzp.cz

