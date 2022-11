7 věcí, které musíte udělat na podzim, aby byl váš trávník příští rok dokonalý

Máte krásný trávník a pečujete o něj s láskou? Víte, jak jej připravit na zimu, abyste se výsledkem práce mohli pyšnit, ale hlavně těšit i příští rok. Nezanedbejte starost o trávník, na některé je čas i koncem listopadu.

Zdroje: zahradnickakucharka.cz, www.bobvila.com

Zima je tu a co trávník?

První sníh už v mnohých místech republiky napadal, práce na zahradě končí a rok se teď přehoupne do své nejchladnější části. I v zimě se dá sice zahradničit a některé zeleniny porostou, květiny vykvetou, ale je jisté, že teď je čas útlumu a odpočinku.

Každý, kdo má trávník s snaží se o něj pečovat, jak nejlépe je to možné, ví, že i travnatá plocha potřebuje připravit na zimu. I když už na některé práce může být pozdě, někdy teplejší dny dovolí dotáhnout povinnosti kolem trávníku do konce.

Trávník posekejte jen při teplotách nad 7 °C. Zdroj: encierro / Shutterstock

Co potřebuje trávník na podzim?

Určitě se můžete setkat s tím, že trávník by se neměl nechat přerůst a ještě jednou by se měl před příchodem zimy posekat. Obvykle se doporučuje konec října a začátek listopadu, nicméně pokud vám to počasí dovolí, je sucho a teploty nad 7 °C, pak je to možné ještě teď.

Rozhodně však nejde o nějaký brutální střih trávníku, ale jen o posekání na minimálně 4 a více centimetrů. Trávník by neměl být přerostlý, ale rozhodně ne také vyholený až na drn.

S úklidem listí pomůže ofukovač nebo zahradní vysavač. Zdroj: SergeyYrev / Shutterstock.com

Pokud trávník posekáte, pak také posbírejte listí. Jestliže však už je na to pozdě, nezbude než listí hrabat nebo vyfoukat. Poslední dobou se objevují připomínky, že i listí je důležité a nemělo by se zcela likvidovat. Nabízí totiž skrýš pro drobné živočichy i důležitý hmyz. Je to připomínka chvályhodná a rozhodně můžete nechat některá místa neshrabaná, či dokonce mulčovaná shrabaným listím, ovšem plocha trávníku musí být čistá. Listí by jej totiž mohlo vyloženě poškodit, což někteří z nás znají i z praxe.

Jak pískovat trávník

Trávník je rozhodně vhodné provzdušňovat, a to nejen před zimou, ale také těsně po zimě. Používá se na to speciální nástroj, tzv vertikutátor. Jde totiž o vertikální „cut“ čili řez. Vhodné je rozhodně také vypletí i dosetí holejších ploch. Po vertikutaci se často provádí prosypávání pískem.

Pískování trávníku lze provádět i několik týdnů po provzdušňování trávníku. Nejlepší možný je křemičitý písek s příměsí vápna o hrubost 0,5 – 1 mm, ale i hrubší - až 2 mm.

Trávník je dobré provzdušnit a zbavit mechů i dalšího plevele. Zdroj: Profimedia

Na hnojení trávníku se používají už jen podzimní hnojiva, která jsou bez dusíku. Hnojí se však naposledy koncem října, později už byste mohli trávníku ublížit. Také je možné a vhodné do trávníku zapravit jemnou vrstvu kompostu a v listopadu vápnit. Ideální dobou na vápnění trávníku je přelom října a listopadu, v žádném případě se nesmí kombinovat hnojení a vápnění. Takže se nesnažte všechno dohnat za jeden víkend.

Pokud je sucho, můžete také trávník zalít, ale to obvykle nebývá potřeba, vzhledem k občasným srážkám. Zalévání je možné až do zámrazu, nicméně na konci listopadu už byste spíš měli vodu ze zahradního potrubí vypustit, aby jej mráz nepotrhal.