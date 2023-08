Kompost: Většina lidí na něj hází na podzim páté přes deváté a ničí ho. Co vy?

Proč ten dělá to a ta zas tohle? I některá pravidla kompostování jsou sporná. Co může váš kompost poničit a co tam opravdu raději nedávat?

Zdroje: zahradkaruvrok.cz, magazinzahrada.cz

Zásady kompostování

Máte-li kompost, jistě znáte všechny možné poučky o tom, co na něj dávat, ale jistě jste slyšeli i o tepelné fázi a možné vznětlivosti. Možná ale nevíte, čím byste si mohli kompost zničit a co byste na něj na podzim dávat neměli.

Znáte zásady kompostování? Podívejte se na videopříspěvek z kanálu Naše odpadky, který si pro vás připravil základní informace o tom, co patří na kompost:

Čím ničíme kompost?

Jistě tušíte, co se v žádném případě na kompost dávat nemá. Jsou to zbytky masa, oleje a podobně. Je tu však také kategorie dalších organických zbytků, která je sporná, a to z několika důvodů. Většina z nich na kompost míří především na podzim.

Co se týče kuchyňského odpadu jsou to například citrusy. Především pokud se někdy podíváte na zahraniční weby anebo sledujete pořady o zahradničení ze zemí jako je Francie či jinde na západ od nás, můžete se setkat také s názorem, že citrusy do kompostu nepatří. Proč?

Pro jejich vysokou kyselost. Nicméně nejsou to jen citrusy, které jsou velmi kyselé, ale i listy ořešáku či tráva kompost okyseluje. Jak se tedy k takovým zbytkům postavit? Ujistěte se, že materiály dostatečně mícháte, přidáváte zelené i hnědé a kompost prostě není jednosložkový. Pokud se obáváte nevhodného pH, zjistěte si jeho hodnoty a případně zvyšte pH přidáním vápníku či popela.

Využijete-li ke kompostování teplotní fázi, pak se nemusíte patogenů obávat. Zdroj: Profimedia

Přemýšlejte, co na kompost přidat a co už ne

Také popel patří mezi nevhodné materiály. Ne však dřevěný, ten je zcela v pořádku, vhodný, a navíc také použitelný jako hnojivo bohaté na vápník. Bohužel ale popel ze zhořelých briket nebo uhlí je takto nepoužitelný.

Mezi další sporné patří například zbytky nemocných a škůdci napadených rostlin a plodů, stejně jako plevele. Má se za to, že pokud byste tyto materiály používali i na kompostu, v budoucnu byste si jejich použitím rozšířili choroby, škůdce a semena plevelů do záhonů. To je rozhodně oprávněná obava, pokud nesledujete průběh tepelné fáze.

Přirozené zahřívání kompostu totiž dosahuje takových teplot, že likviduje právě i tyto patogeny či neklíčená semena. Jestliže si s tím však nechcete lámat hlavu, kompost pravidelně nepřehazujete, aby se vše promísilo, pak raději napadené části rostlin a plevel spalte, nebo se jich zabavte jinak.

Pozor na sucho

Zbytečně si komplikujete práci také nevhodně velkými kusy materiálu. Čím menší částečky, tím rychlejší jejich rozpad na kompost. Nutná je také určitá vlhkost, ale ne přílišná. Proto je vhodné volný kompost také přikrýt, například vrstvou lepenky. Případně zalévat, pokud je příliš vysušený. Právě příliš suchý a hodně prohřátý kompost se může vznítit, i proto se nedoporučuje zakládat jej v blízkosti obydlí.