Zahrádkáři varují: Tohle musíte rychle udělat v listopadu s trávníkem, jinak budete litovat

Kateřina Jelínková 8. 11. 2024 clock 4 minuty video

V listopadu je už opravdu nejvyšší čas připravit zahradu, a tedy i trávník, na zimní měsíce. Právě nyní je tedy ta pravá chvíle na to, abychom mu poskytli poslední, ale o to důležitější péči. Slyšeli jste již o takzvané vertikutaci? Honem se do ní pusťte, než přijdou mrazy!

Abychom se z krásného trávníku mohli těšit i po dlouhé zimě, musíme mu právě nyní věnovat dostatek času a práce. Jen tak se může dobře připravit na chladné měsíce, jež jsou před námi. Provzdušnění, které je cílem vertikutace, mu k tomu pomůže. Ale pozor - musíte to stihnout včas, tedy ještě dříve, než začne mrznout. Máte nejvyšší čas... Vynecháme-li tuto část jeho úpravy, najdeme později na tom samém místě s velkou pravděpodobností pozemek prorostlý mechem a postižený chorobami. Proto se raději pusťme do práce. V youtubovém kanálu HOME IN CUBE uvidíte i další práce, které je třeba na podzim provést: Zdroj: Youtube Prořezat trávník je důležité Co je to vlastně vertikutace? Jde o zákrok, který se provádí (celkem logicky) pomocí vertikutátoru, tedy stroje s ostrými noži, který při pojezdu po trávníku narušuje jeho strukturu a prořezává jej sice jemně, ale účinně. Pokud ho ale nemáte k dispozici, nezoufejte. Trávníku pomůžete i docela obyčejnými vidlemi. Vzduch i živiny pro trávník I když bychom se mohli domnívat, že tím zelený koberec naší zahrady poničíme, opak je pravdou. Tráva tím získá lepší přístup k potřebným živinám a také k zásobení vodou. Kořeny dokonce budou po zmiňovaném zásahu moci aktivněji vstřebávat kyslík. Vše je nezbytné pro zdravý růst trávníků a jeho tolik důležitou regeneraci. Bojujte proti mechu a chorobám Mimo samotného provzdušnění vertikutací odstraníme starou trávu a případný mech, který by se mohl v trávníku bez tohoto zákroku dále rozrůstat a ničit tak jeho kvalitu. Tráva tak dostane více prostoru pro svůj růst a sílení. Toho si všimneme hlavně brzy z jara, kdy s uspokojením budeme sledovat bujný růst zdravé trávy. A o to tady jde. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Nejprve trávník ukliďte. Co musíte udělat, než začnete s vertikutací? Na zmiňovaný zákrok se musíme dobře připravit a také je nezbytné vybrat vhodný termín k jeho realizaci. Trávník by neměl být ani vysušený, ale ani překouřený, a také je třeba jej před vertikutací posekat. Máte-li sekačku, která trávu neposbírá sama, pak nezapomeňte posekanou trávu pečlivě shrabat tak, aby na pozemku zůstal skutečně jen nízko posekaný živý trávník. Teprve pak můžete použít speciální stroj na vertikutaci. V pravých úhlech Ošetření trávníku je vhodné provádět ve dvou na sebe kolmých směrech. Jednoduše řečeno: jednou jej přejedeme po délce a následně i na šířku. Tak dojde k opravdu pečlivému prořezání. Nebojte se poškození porostu, opravdu mu to jen prospěje. Pokud navíc následně pozemek pohnojíte draselným hnojivem, podpoříte pevnost kořenů, které lépe odolají zimní nepřízni počasí i případné snaze škůdců a hlavně chorob o jejich poškození. Související články close Zahrada Důležitá péče o trávník na podzim: Dodržením těchto pravidel zabráníte v zimě jeho poškození video close Zahrada Příprava podzimní zahrady: Na tyto věci lidé zapomínají nejčastěji, a pak nastává problém video Nemusíte shánět drahé stroje Nemáte vertikutátor? Žádný problém - vezměte si na pomoc obyčejné vidle. Trávník v takovém případě po posekání nejprve zbavte mechů pomocí hrábí, určených na tyto účely. Jakmile se pustíte do hrabání, jistě brzy zjistíte, že je na pozemku tohoto materiálu mnohem více, než jste se domnívali. Ano, všechen musí pryč. Budou stačit vidle Jakmile budete mít hotovo, vezměte vidle a v pravidelných rozestupech (nepříliš velkých) je zapichujte do země tak, abyste rozrušili její povrch. Stejně jako v případě využití vertikutátoru takto projděte pozemek ve dvou na sebe kolmých směrech. Pokuste se žádnou jeho část nevynechat. Na jaře byste přesně viděli, kde jste na podzim pochybili. To jistě nikdo z nás zjistit nechce. Pusťte se tedy do práce, dokud je čas. Zima je doslova za vrátky. Zdroje: www.gardenersworld.com, www.dumazahrada.cz

