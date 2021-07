Nejhorší věci, které zničí váš kompost. Nedáváte je tam také?

Pokud máte zahradu, jistě produkujete v průběhu roku spoustu zeleného odpadu. Někdo ho vyhazuje, jiný pálí. Správně by se ale měl dávat na kompost, kde se přemění v kvalitní hnojivo. Pamatujte však na to, že kvalitní kompost nezískáte za pár týdnů, chce to trpělivost a přidávat do něj ty správné věci. Co tedy do kompostu rozhodně nepatří?

Zdroje: balconygardenweb.com, prima-receptar.cz, dabpraha.rozhlas.cz

Do kompostu, aby byl kvalitní, můžete přidávat skoro všechno organické. Ideální je různorodá směs odpadu jako tráva, listí, seno, sláma, vychladlý popel, ale i kuchyňský odpad nebo trus býložravých zvířat.

Také myslete na to, že kompostér nesmí být umístěn v blízkosti zdroje pitné vody a pro zlepšení přístupu mikroorganismů by měl mít přímý kontakt se zemí. Dále ho rozhodně neumísťujte na místo, kam celý den svítí sluníčko. Ideální je polostín.

A teď se pojďme podívat na to, co do kompostu rozhodně nepatří. Začněme třeba u skořápek, které se tam smí dávat jen v případě, že jsou dobře rozdrcené, špatně se totiž rozkládají. Obsahují ale vápník, který pomáhá se snížením kyselého kompostového prostředí.

Do kompostu nedávejte noviny a časopisy

Také není vhodné do kompostu dávat noviny a časopisy, to vše kvůli velkému množství tiskařských barev, které rozhodně nejsou zdravé.

Kosti do kompostu rozhodně nepatří Zdroj: Sandra Huber / Shutterstock.com

Ani plasty, sklo, kovy a kameny na kompost nepatří. Rozkládají se desítky let a navíc rozhodně netvoří nic, co by mohlo být kvalitní hnojivo.

Do kompostu nevyklepávejte ani sáčky do vysavače, ty patří do koše na odpadky.

Možná vás to překvapí, ale nepatří tam ani kosti, odřezky masa a kůže. V kompostu totiž není vysoká teplota, tudíž se nezničí bakterie a původci chorob. Tyto věci jsou tedy pro následné hnojení nebezpečné.

Nepatří tam ani olej, tuk a popel z cigaret

Stolní oleje ani tuky do kompostu také nevylévejte. Vhodný není ani popel z cigaret.

Ač byste si to mohli myslet, tak psími ani jinými exkrementy všežravých zvířat kompostu také neprospíváte. Zato u býložravých to tak není, tím naopak kompostu lahodíte.

Míchejte vlhký materiál se suchým, zelený s hnědým Zdroj: photoschmidt / Shutterstock.com

Zapomeňte i na vykvetlý plevel a zbytky vařených jídel. Pro kompost je důležitá hlavně různorodost, vlhkost a dostatek vzduchu. Míchejte tedy vlhký materiál se suchým, zelený s hnědým a větve před uložením na kompost rozdrťte ve štěpkovači.

To, že je kompost zralý, poznáte podle toho, že má hnědou barvu, hrudkovitou strukturu a hlavně že nezapáchá. Kvalitní kompost by měl vonět jako lesní půda!