10 věcí, které nesmí přijít do kompostu. Nedáváte je tam náhodou také?

Kompostování je stále více oblíbené. Již není výsadou pěstitelů nebo majitelů domů se zahradou. Poslední dobou ho zkouší i řada obyvatel bytů. Cenné domácí bio hnojivo totiž ocení i pokojovky. Kompostujete ale správně?

Obecně, na kompost mohou putovat jakékoliv organické zbytky z kuchyně a zahrady. Mezi ně patří například slupky z ovoce a zeleniny, čajové sáčky, čaj a káva, posečená tráva a spadané listí, popel ze dřeva, sláma či podestýlka od býložravého mazlíčka nebo také papír a vymyté vaječné skořápky.

Jak kompost udržovat

Ledabyle pohozené organické zbytky však kompost ještě netvoří. Vrstvit je třeba s rozmyslem. Dospodu patří hrubší materiál, jako jsou nadrobno nasekané větve, který se rozkládá pomalu, a zároveň kompost provzdušní a zajistí odtok přebytečné vody. Další materiál, který přidáváte, postupně promíchávejte. Například vlhké listí se suchou trávou, novinový papír se slupkami apod. Kompost tak bude vyvážený, bude se dobře rozkládat, bude plný živin, a tím přilákáte drahocenné žížaly, jež jsou pro kvalitní kompost klíčové. Hromadu organických zbytků také nezapomeňte cca, co dva měsíce přeházet, promíchat a v případě horkého léta zvlhčovat. Vyzrálý kompost získáte za půl roku až rok.

Ledabyle pohozené organické zbytky však kompost ještě netvoří. Zdroj: Profimedia

Co nesmí do kompostu

Byla by škoda, kdyby se do vašeho domácího a opečovávaného kompostu dostalo něco, co by ho znehodnotilo. Mezi takové věci patří především zbytky živočišného původu nebo umělé výrobky. Co do kompostu nepatří?

1. Kosti, maso, zbytky z vařených jídel

Živočišné zbytky mohou přilákat různé nechtěné predátory. Mohlo by také dojít ke kontaminaci závadnými patogeny. Kompost by tak začal zapáchat a byl by zcela znehodnocen.

2. Stolní oleje a tuky

„Přepálené tuky obsahují rakovinotvorné látky. Není dobré lít oleje na kompost. Z něj putují do půdy, ve které roste zelenina. Když ji lidé pak jedí, karcinogeny se jim dostávají do těla,“ varuje odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček. Oleje a tuky tak vlijte do plastové láhve a odneste do speciálního kontejneru nebo do sběrného dvoru.

3. Rostliny napadené chorobami

Vykvetlý plevel nebo rostliny napadené plísní či hnilobou do kompostu nedávejte. Než by se semena plevele nebo choroby zničily, mohly by se rozšířit do zbytku zahrady. Pokud však kompostování probíhá za správných podmínek, kdy teplota přesahuje 50 °C po několik dnů až týdnů, patogenů a klíčivosti plevelů se nemusíte bát.

4. Chemicky ošetřený materiál

Zbytky z lakovaného dřeva nebo jinak chemicky ošetřený materiál do kompotu zaručeně nepatří. Chemikálie by celou vaši kompostovací snahu zničily.

5. Popel z uhlí a cigaret

Popel z uhlí a cigaret obsahuje vysokou koncentraci například anitomonu, mědi, chloridů, olova a dalších těžkých kovů. Tyto prvky by kompost kontaminovaly a při hnojení poškodily rostliny.

6. Slupky z exotického ovoce

Slupky od citrusových plodů nebo jiného exotického ovoce se sice kompostovat mohou, pozor byste si však měli dát na jejích množství. Jsou totiž náchylné k plesnivění.

7. Časopisy

Novinový, barevně či hustě potištěný papír se může rozkládat příliš dlouho. Do kompostu také nepatří povoskovaný a jiným způsobem modifikovaný papír.

Nerozložitelný odpad nemá v kompostu co dělat. Zdroj: Graham Corney / Shutterstock.com

8. Plasty, sklo, kámen

Nerozložitelný odpad nemá v kompostu co dělat. Zbytečně zabírá místo a při hnojení by znehodnotil záhon.

9. Exkrementy od masožravých zvířat

Pokud nemáte zajištěnou hygienizace exkrementů, tedy zničení nebezpečných bakterií, zárodků parazitů apod., rozhodně kočičí nebo psí exkrementy nekompostujte. Kočičí podestýlku kompostujte pouze v případě, že je tato možnost uvedena na obalu. I v tomto případě je však nutné dodržet hygienizaci, tedy vysokou teplotu po dobu nejméně 6 dnů.

10. Žvýkačka

Žvýkačka není bioodpad. Obsahuje totiž syntetické gumy, které nejsou přírodního původu. Proto se rozkládá několik desítek let a ke kompostování vhodná není.